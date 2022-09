Disney voudrait produire un jeu Star Wars tous les 6 mois

Lorsque Disney était cantonné avec son contrat qui le liait à Electronic Arts, les jeux Star Wars n’étaient pas particulièrement légion. Cette ère est maintenant révolue et à l’image des jeux Marvel, Disney entend bien s’associer avec une multitude de partenaires pour inonder le marché de jeux Star Wars. C’est pour cela que depuis quelque temps, on voit de nombreux projets être dévoilés, comme le jeu d’Ubisoft Massive ou encore Star Wars Eclipse. Mais la cadence pourrait encore plus s’accélérer.

La prolifération commence

C’est du moins ce qu’avance le très fiable Tom Henderson, insider désormais réputé, qui indique tout cela dans un nouvel article sur son site Insider Gaming. Il indique que, selon ses sources, Disney voudrait que la production de jeux Star Wars s’intensifie, pour que l’on assiste à la sortie d’un jeu Star Wars tous les 6 mois. Donc 2 par année fiscale, sachant que Henderson précise que Disney voudrait un AAA et un jeu à plus petit budget par an.

Si l’on fait le point sur les jeux déjà annoncés, on peut affectivement se dire que Disney pourrait arriver à ce rendu, mais certainement pas avant 2024/2025 (si l’on doit spéculer). On imagine que les jeux d’Ubisoft, de Skydance Media, de Quantic Dream et le remake de KOTOR permettront de tenir cette cadence, mais ça ne sera pas avant plusieurs années.

D’ici là, le seul AAA Star Wars que l’on voit arriver avant 2024 semble être Star Wars Jedi: Survivor, mais il faut aussi rappeler que deux autres titres sont en production chez Respawn, sans doute à plus petit budget.

Les sources de Tom Henderson suggèrent cependant que d’autres jeux Star Wars non-annoncés seraient actuellement en préproduction. Tout cela est à prendre avec des pincettes, mais à la vue de la multiplication des jeux Marvel, on imagine bien que Disney souhaite reproduire ce schéma avec Star Wars.