Star Wars Jedi: Fallen Order apparait sur PS5 et Xbox Series en Allemagne

Star Wars Jedi: Fallen Order est incontestablement l’un des plus beaux succès de la fin de la génération PS4 / Xbox One, avec des millions d’exemplaires vendus à travers le monde et un jeu salué par les joueuses et les joueurs. Il ne serait pas étonnant de voir le titre revenir sur next-gen avec une version dédiée à ces consoles, et si l’on en croit l’organisme de classification allemand, cela pourrait vite arriver.

La vraie version next-gen en chemin ?

Gematsu a en effet repéré que Star Wars Jedi: Fallen Order avait été classifié sur PS5 et « Xbox » au sein de l’USK, qui n’est autre que le système de classification allemand, similaire au PEGI. Même si la mention Xbox Series n’est pas précisée ici, on se doute qu’il s’agit de la console étant donné que le jeu est déjà classifié sur Xbox One.

Ce genre de détails est rarement innocent et cela laisse imaginer qu’EA serait sur le point de sortir une version native de son titre sur les consoles de dernière génération. Rappelons que le titre a déjà eu droit à sa version optimisée sur ces consoles, mais qu’il n’existe pas encore de version native PS5 et Xbox Series.