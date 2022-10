Star Wars Eclipse : De nouveaux détails connus grâce à un leak contrôlé par Quantic Dream ?

Aux dernières nouvelles, Star Wars Eclipse serait loin, voire très loin de sa sortie. Le titre de Quantic Dream aurait été annoncé très tôt afin de permettre au studio français de recruter de nouveaux talents pour la production du jeu, tout en maitrisant plus pleinement sa communication. Jusqu’à volontairement faire fuiter des détails sur le titre ? C’est en tout cas ce que semble confirmer Tom Henderson sur Inside Gaming suite à des récentes révélations effectuées par Colin Moriarty, ex-journaliste d’IGN qui a révélé tout cela dans son podcast Sacred Symbols.

Le premier personnage jouable présenté ?

Tout d’abord, Moriarty affirme que selon les informations en sa possession, Star Wars Eclipse ne serait même pas encore entré en production pour le moment, ce qui concorderait avec l’idée que le titre ne sorte pas avant 2026, au plus tôt.

Moriarty déclare aussi d’avoir en sa possession des documents concernant l’un des personnages centraux du jeu, qui se nommerait Sarah, et qui aurait la trentaine. Elle appartiendra à une race inédite dans l’univers de Star Wars, les Zaraan, très semblable aux humains.

Les Zaraans sont alors décrits comme un peuple où il y a peu de distinctions entre les hommes et les femmes (socialement parlant), et où l’agressivité militaire et politique est de rigueur. Quand un Zaraan se marie, cela engendre des implications militaires et des alliances.

Dans le jeu, Sarah serait justement mariée à un personnage nommé Xendo. Alors qu’elle est décrit comme étant une fanatique de la violence dont fait preuve son peuple, Xendo serait présenté comme un personnage aux antipodes, « plus doux ». Leur relation serait donc au centre de l’une des intrigues.

Ce que l’on apprend aussi, c’est que ce leak n’aurait rien d’innocent, puisqu’il serait orchestré par Quantic Dream lui-même. C’est du moins ce que Tom Hendeson déclare en citant des sources qui avaient confirmé le rachat du studio par NetEase, et ce 5 mois avant l’annonce officielle. Tout cela dans le but de jauger la réaction de la communauté.

On prendra toutes ces informations avec des pincettes de rigueur, qu’il s’agisse d’un leak véritable ou non, contrôlé ou réel. Pour le moment, malgré l’habituelle fiabilité de ces sources, rien ne permet d’affirmer que ces détails soient véridiques, jusqu’à ce que le jeu refasse son apparition.