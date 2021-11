Star Wars Battlefront 3 aurait été proposé à EA, mais rejeté par l’éditeur

Après un lancement en demi-teinte, Star Wars Battlefront 2 a su remonter dans l’estime de la communauté avec des mises à jour salvatrices, qui ont permis au jeu de tenir sur la longue durée pendant quelques années. Malgré cette belle remontée, EA ne semble pas être intéressé par l’idée d’un Star Wars Battlefront 3, comme nous l’apprend l’insider Tom Henderson.

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.

“It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money”, said one past developer.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021