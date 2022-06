Accueil » Actualités » Star Ocean The Divine Force : Un gros trailer, une tonne d’images et une date de sortie pour le JRPG

Square Enix a organisé aujourd’hui un live stream spécial qui mettait à l’honneur le prochain Star Ocean The Divine Force, avec la promesse de nous montrer un peu plus d’images du jeu tout en révélant quelques personnages en plus. On peut dire que le show a livré toutes ses promesses car en plus des nombreuses images qui nous ont été montrées, on a même eu la surprise d’apprendre la date de sortie du prochain JRPG de l’éditeur.

Quand sortira Star Ocean The Divine Force ?

Un gros trailer centré sur l’histoire de ce sixième opus canonique nous permet d’abord d’avoir un meilleur aperçu de l’univers du jeu, même si pour l’instant, il faudra se contenter d’une vidéo en anglais.

Mais on peut aussi découvrir les personnages de Midas Fregreed, Nina Deforge et DUMA, qui vont accompagner notre duo de héros Raymond et Laeticia. Les images nous montrent aussi un peu plus le système de combat et les différents menus, pour cet épisode qui promet d’avoir le gameplay le plus orienté vers l’action de toute la série.

L’information majeure à retenir ici, c’est que Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Reste à voir si l’édition collector qui nous est présentée en vidéo sera disponible en Occident.