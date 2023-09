Stalker 2 : Le studio GSC Game World a été touché par un incendie qui n’a pas fait de blessé

Le studio enchaîne les situations chaotiques

On apprend via le relais du site Vortex que les locaux de GSC Game World ont été touchés par un incendie qui a détruit une partie de l’environnement de travail, avec un feu qui s’est déclenché près des serveurs backup du jeu. Heureusement, aucune victime ni aucun blessé n’est à déplorer, ce qui est l’essentiel. On ne sait pas encore si des données ont été perdues dans l’incident, mais le coût des dégâts est estimé à 70 000 dollars. VGC indique que l’un des développeurs s’est exprimé sur Discord pour confirmer cette affaire, et délcarer que le studio avait connu pire, confirmant au passage que personne n’avait été blessé.

Pour rappel, Stalker 2: Heart of Chornobyl a récemment été repoussé au début de l’année 2024. On ignore si cet incident impactera ou non le calendrier du studio et le contraindra à reporter de nouveau la sortie du titre, mais ce n’est pas le plus important. On envoie en tout cas toutes nos bonnes ondes aux équipes qui vivent décidemment des mois compliqués avec un développement touché par les pires conditions possibles.