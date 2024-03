Un Xbox Partner Preview aura lieu ce mercredi 6 mars avec 30 minutes de présentation de jeux d’éditeurs tiers

Que peut-on attendre du Xbox Partner Preview ?

Cette émission aura donc lieu ce mercredi 6 mars à 19h, heure française. Elle durera environ 30 minutes et s’attardera donc sur les éditeurs tiers et leurs jeux prêts à sortir sur Xbox, même s’ils ne sont pas forcément exclusifs à cette plateforme.

On sait d’ores et déjà quels jeux seront au programme, puisque Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ainsi que The First Berserker: Khazan de Nexon seront présents. D’autres surprises sont attendues, mais il faut déjà se préparer à ce que ces trois jeux occupent beaucoup d’espace. Il est également probable que des annonces liées au Xbox Game Pass soient faites durant l’émission. Xbox nous promet en tout cas « des révélations de nouveaux jeux, des annonces de dates de sortie et de nouvelles séquences gameplay ». N’attendez en revanche pas de nouvelles informations sur les jeux développés par les Xbox Game Studios, Bethesda ou Activision-Blizzard.

On se donne donc rendez-vous ce mercredi pour en savoir plus, avec un résumé complet de toutes les annonces de ce Xbox Partner Preview.