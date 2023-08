Stalker 2: Heart of Chornobyl est repoussé au début de l’année 2024

Le retour à Tchernobyl pour 2024

Stalker 2: Heart of Chornobyl est actuellement jouable à la Gamescom 2023 de Cologne, on était donc tenté de croire qu’il arriverait très bientôt. Cependant, lors de l’Opening Night Live de mercredi soir, aucune mention n’a été faite à ce sujet, et aujourd’hui, nous apprenons le report du FPS/RPG, comme indiqué en fin de page d‘une fiche d’informations disponible sur le site officiel.

STALKER 2 est désormais prévu pour le premier trimestre de 2024 sur PC et Xbox Series S|X. Bien que le report d’un jeu ne devrait jamais susciter de colère, la situation des développeurs ukrainiens de GSC Games World a été assez compliquée. La première date partagée par le studio remonte au 28 avril 2022 avant d’être repoussée à décembre 2022. Puis, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté, obligeant les équipes à interrompre leur travail pendant quelques mois le temps de déménager à Prague et de reprendre leurs marques.

Le titre est néanmoins toujours aussi attendu par les fans de la licence. On espère que la combinaison entre le FPS, le RPG et l’atmosphère unique de cette zone historique fera encore mouche dans ce nouvel opus. On nous promet un monde ouvert très détaillé avec des graphismes léchés tournant sous Unreal Engine 5.