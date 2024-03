S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy se confirme, et est disponible dès maintenant

Trois jeux pour le prix d’un, avec un twist

On vous en parlait plus tôt dans la journée, sous couvert d’une pseudo rumeur (puisque la toile avait déjà établi la véracité de l’information), S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy était pressenti pour une sortie dans les mois à venir. Cette compilation aurait regroupé les trois premiers opus de la franchise, dont deux sont plus ou moins considérés comme des add-on conséquents au jeu original (bien que cela soit un peu plus complexe en vérité). Ce matin, nous vous parlions même d’une sortie sur PlayStation 4…

La bonne nouvelle, c’est que la « rumeur » disait vrai. Une S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy était bel et bien en chemin, et même à destination des consoles. Mais ce dont on était assez loin de se douter, c’est que le Xbox Partner Showcase de ce soir serait non seulement l’occasion de l’officialiser, mais aussi de la sortir dans la foulée. En effet, la fin du trailer que vous pouvez retrouver plus bas indique en toutes lettres que les trois jeux sont d’ores et déjà disponibles sur les machines de la gamme Xbox, même la One.

Cette bien nommée collection est proposée à 40 euros, mais il est aussi possible de se procurer chacun des épisodes séparément, contre 20 euros pièce. Une pratique un brin discutable, mais passons. Pour le moment, seules la Xbox One et la Xbox Series X|S sont concernées, mais nous ne sommes pas à l’abri que les PlayStation connaissent aux aussi les joies des pluies acides et des mutants. Il va cependant falloir attendre une confirmation avant de l’affirmer.

Ce qui semble sûr, en tout cas, c’est que la S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy ne connaîtra aucune sortie PC. Ce que l’on devine au regard de l’aspect visuel de cette collection, qui semble n’avoir connu aucun véritable lifting depuis les versions originales des jeux de GSC Game World. Bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de choisir. En tout cas, il s’agit assurément d’un sympathique petit cadeau fait à ceux qui attendent de pied ferme S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, attendu pour le 5 septembre prochain sur Xbox Series X|S et PC.