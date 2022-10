Square Enix enregistre la marque Symbiogenesis, un indice pour un retour de Parasite Eve ?

Parasite Eve, voilà un nom que l’on a pas entendu depuis pas mal d’années. Le dernier jeu en date, The 3rd Birthday, remonte maintenant à plus d’une décennie et personne n’avait plus vraiment l’espoir de voir la série revenir sur le devant de la scène après une si longue absence. Pourtant, un dépôt de marque de Square Enix vient raviver quelque peu la flamme autour de la licence, même si tout ne reste qu’au stade de la théorie pour le moment.

La saga enfin de retour ?

Gematsu a pu remarquer que l’éditeur japonais avait déposé la marque « Symbiogenesis » (Symbiogenèse en bon français) au Japon le 13 octobre dernier. Un nom qui, à première vue, n’évoque pas grand chose si vous n’avez pas l’âme d’un scientifique, mais qui ferait référence à la fusion de deux organismes.

Un terme très particulier qui a tout de suite fait tiquer les fans de la licence Parasite Eve, tant il pourrait être lié à l’univers de la série. Et puis il n’y a pas beaucoup d’autres licences chez Square Enix qui pourraient avoir un lien avec cette appellation. Bien entendu, rien n’est confirmé pour autant et on attendra de savoir ce qu’il en est vraiment avant de se dire que la série est de retour, mais on croise les doigts.

On vous a d’ailleurs récemment consacré un article complet sur les raisons pour lesquelles on aimerait voir un retour de Parasite Eve.