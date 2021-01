Square Enix dépose les marques « First Soldier » et « Ever Crisis »

Final Fantasy VII Remake a été un véritable succès pour Square Enix, qui travaille déjà sur la suite que de nombreux joueurs attendent avec impatience. Le remake a relancé l’intérêt des fans autour de cet univers, et l’éditeur compte bien profiter de cet engouement si l’on en croit des récents dépôts de marques, qui dont écho à des éléments du monde de Final Fantasy VII. Attention aux éventuels spoilers qui vont suivre si vous n’avez pas joué à Final Fantasy VII.

Des spin-off, des DLC, des romans, rien de tout cela ?

Gematsu rapporte en effet que Square Enix a enregistré les marques « The First Soldier » et « Ever Crisis« , ainsi que le logo de la Shinra le 17 et le 22 décembre dernier, ce qui a été rendu public aujourd’hui. Pourquoi cela interpelle ?

Tout d’abord, « The First Soldier » fait référence au groupe du SOLDAT dans Final Fantasy VII. Le premier d’entre eux n’est pas véritablement connu, mais beaucoup mentionnent Sephiroth comme étant nommé ainsi (sans doute car il est le premier a être aussi populaire dans cet univers).

« Ever Crisis » est plus flou, mais le titre semble faire écho à Crisis Core, un spin-off qui mettait en avant le personnage de Zack, grand ami de Cloud. Voir ce héros si populaire de retour dans une quelconque oeuvre n’aurait rien d’étonnant.

Maintenant, tout n’est que supposition, et on ne sait pas à quoi ces marques pourraient donner naissance. Jeux, courts ou longs-métrages animés, romans, DLC, tout est possible, et il faudra attendre que Square Enix lève le voile sur tout ça pour en apprendre plus.