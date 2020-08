Final Fantasy VII Remake : Le titre atteint les 5 millions d’unités écoulées

Tandis que l’équipe de développement s’active autour de la deuxième partie du projet, Square Enix célèbre les très bons résultats de Final Fantasy VII Remake, qui a forcément fait les beaux jours de l’éditeur lors du dernier trimestre. Ainsi, après avoir vendu 3,5 millions de jeux en seulement trois jours, le titre a passé un nouveau cap symbolique.

Des ventes dématérialisées records

Square Enix nous informe donc que Final Fantasy VII Remake s’est vendu à 5 millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie il y a quatre mois.

Ce chiffre englobe les ventes physiques et dématérialisées combinées, et ce remake devient le titre de Square Enix qui s’est le plus vendu en dématérialisé sur le PlayStation Store, avec plus de deux millions de ventes certainement aidées par le confinement qui avait lieu dans plusieurs pays au moment de la sortie.

Final Fantasy VII Remake est donc un succès, et compte convaincre encore plus de joueurs en publiant un nouveau trailer qui vante les mérites du titre. Nul doute que l’annonce du deuxième opus et la sortie sur d’autres plateformes viendront gonfler ces chiffres dans les mois et années à venir.