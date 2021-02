Square Enix : La marque Ever Crisis réapparait, cette fois-ci aux Etats-Unis

Square Enix nous mène sur un véritable jeu de pistes ces dernières semaines, avec l’enregistrement de la marque Ever Crisis, qui a été déposée pour la première fois en même temps que le logo de la Shinra (de Final Fantasy VII) il y a quelques semaines. Après avoir été déposée en Europe et au Canada, elle a été enregistrée aux Etats-Unis.

Le mystère continue

C’est encore une fois Gematsu qui nous apprend cela. La marque Ever Crisis a été déposée aux Etats-Unis, ce qui est un pas important pour Square Enix. Avec tout cela, on aurait tendance à croire que l’on se rapproche d’un quelconque reveal, même si l’on ignore pour le moment ce qui se cache derrière ce nom.

Si l’on suppose que cela est fortement lié à Final Fantasy VII, à cause du logo de la Shinra déposé dans la foulée, et à l’écho qu’il fait au spin-off Crisis Core, on ne sait pas à quoi s’attendre d’autre.

Etant donné que la marque a été déposée très récemment, on doute fortement sur le fait que le concert FF7R Orchestra de ce week-end nous révèle quoi que ce soit à ce sujet, étant donné que l’on est même pas encore certain d’avoir des informations inédites lors de cet événement. Il faudra donc prendre notre mal en patience et attendre de voir ce que Square Enix va faire avec ce nom.