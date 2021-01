Square Enix enregistre à nouveau la marque Ever Crisis en Europe

Il y a quelques jours, on apprenait que Square Enix avait enregistré les noms de domaines Ever Crisis et The First Soldier au Japon, ainsi que le logo de la Shinra. Ces marques, qui font probablement écho au monde de Final Fantasy VII, ont à nouveau été enregistrées, cette fois-ci en Europe et au Canada.

Square Enix sécurise à l’international

Update Square Enix trademarked “Ever Crisis” in Canada on January 18, and “Ever Crisis” and the Shrina logo in Europe on January 19. https://t.co/cGVG92tGR1 https://t.co/RUsQQ5K0jP — Gematsu (@gematsucom) January 20, 2021

Gematsu nous apprend que le nom Ever Crisis a été enregistré le 18 janvier dernier au Canada, tandis que cette dernière et le logo de la Shinra ont été déposés le 19 janvier en Europe. Encore une fois, on ne sait toujours rien de ces projets, mais puisque Square Enix sécurise ces noms rapidement autour du globe, on peut s’attendre à en découvrir plus prochainement.

Il peut très bien s’agir de nouveaux jeux, d’un remake de Crisis Core, d’applications mobiles ou même de romans. Pour le moment, le mystère reste entier, mais les fans de Final Fantasy VII guettent du coin de l’oeil ce que Square Enix a en stock.