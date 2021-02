Final Fantasy VII Remake donnera quelques nouvelles à l’occasion du concert de ce week-end

On approche désormais du premier anniversaire de Final Fantasy VII Remake, qui est sorti en avril 2020 et qui fait maintenant patienter les fans avec un deuxième opus très attendu. Le titre a fait les beaux jours de Square Enix l’année dernière, et il se pourrait qu’il nous réserve encore quelques surprises très prochainement, si l’on en croit Motomu Toriyama, co-directeur du jeu.

FF7R Co-Director Toriyama's message about the upcoming FF7R Orchestra Concert is VERY interesting. He mentions there will be a special small section of the concert where he will talk about some info about FF7R revealed only during the concert 👀

Here's the subs for the video! pic.twitter.com/YAZJAUufrK

