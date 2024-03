Final Fantasy VII Rebirth : Pour Kitase, le monde ouvert du jeu a été rendu possible car le jeu a été créé sur une seule plateforme

L’un des plus grands défis du troisième épisode évoqué

Avant que le sujet vienne alimenter les vaines guerres de chapelle, le producteur n’a ici pas spécialement vanté les mérites de la PS5, seule plateforme où le jeu est disponible. Il n’est pas ici question de dire que Final Fantasy VII Rebirth a été rendu possible grâce à la console de Sony, mais seulement que le jeu est ce qu’il est aujourd’hui car l’équipe de développement a pu se concentrer sur une seule et même machine. Chez The Washington Post, il déclare que Rebirth n’aurait pas eu la même ampleur s’il avait été développé sur plusieurs plateformes d’un seul coup :

« S’il n’y avait pas eu une plateforme unique, la carte du monde du jeu n’aurait pas été construite de manière si fluide et les ambitions du jeu auraient peut-être dû régresser considérablement. »

Ce qui ne veut pas dire que le jeu ne sortira pas ailleurs plus tard, puisqu’une version PC est sans aucun doute dans les cartons. Kitase indique aussi que le développement de cet épisode s’est bien passé, c’est grâce à l’efficacité de Naoki Hamaguchi, le réalisateur :

« Hamaguchi fixait des objectifs dès le début et s’assurait qu’ils étaient partagés et compris par toute l’équipe. De plus, ces objectifs étaient décomposés en tâches à moyen terme que nous devions atteindre tous les trois mois, et nous organiserions un webinaire pour une démonstration où les équipes se mettaient à jour, et nous pouvions tous rester au courant des avancées. »

Reste maintenant la question du troisième et dernier épisode, qui représente un sacré défi pour Square Enix même si les deux premiers opus ont posé toutes les bases. Selon le producteur, l’un des plus grands défis de cette conclusion sera d’adapter le monde ouvert aux déplacements avec le Highwind (le Hautvent pour les nostalgiques) :

Rendez-vous d’ici 3 ou 4 ans pour découvrir tout cela ? Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.