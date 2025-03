Le jeu d’aventure Spirit of the North 2 trouve une date de sortie en mai prochain

Une édition physique sera proposée

C’est avec une nouvelle bande-annonce que l’on peut enfin savoir quand le jeu sortira, un an et demi après son annonce. Spirit of the North 2 sera donc disponible dès le 8 mai prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

On en découvre un peu plus avec cette nouvelle vidéo du jeu, tout en apprenant que Infuse Studio et Silver Lining Interactive prévoient de sortir une édition physique de cet épisode, du moins sur PC et PlayStation 5. Une édition « Signature » sera également proposée à partir de 60,95 €, et contiendra les éléments suivants :

Le jeu dans une boite collector

Un artbook signé par les développeurs

4 pin’s en métal

2 écussons

2 cartes « runiques »

2 cartes illustrées

Cette édition, sans doute réservée aux grands collectionneurs et aux fans du premier épisode, sera uniquement disponible à la vente sur la boutique de Silver Lining Interactive.