Marvel’s Spider-Man : Il n’y aura pas d’upgrade gratuite entre la version PS4 et PS5

Alors que de nombreux éditeurs affichent fièrement la possibilité d’upgrader les versions current-gen de leurs jeux vers la nouvelle génération, d’autres studios sont plus flous face à ce système. C’est notamment le cas d’Insomniac Games, qui a clarifié les choses pour son Marvel’s Spider-Man, et cela risque de ne pas plaire à tout le monde.

Un remaster bien compliqué

On savait que le jeu ne serait pas vendu séparément en version physique, et qu’il serait uniquement disponible en dématérialisé ou via l’achat de l’Ultimate Editon de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, mais les choses se compliquent un peu plus aujourd’hui. Sony a déclaré à Kotaku qu’il ne serait pas possible d’upgrader la version PS4 du jeu vers la version PS5 (contrairement à Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, où l’update sera gratuite).

Cette nouvelle fera sans doute grincer des dents quelques joueurs, qui espéraient profiter de cette version sans repasser à la caisse. Mais c’est encore plus problématique quand on apprend qu’il n’y aurait pas d’upgrade du tout, car pour obtenir ce Marvel’s Spider-Man, le seul et unique moyen de l’avoir sera de posséder l’Ultimate Edition de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales.

Le titre ne sera donc pas vendu séparément sur PS Store, et cette édition sera le seul moyen de l’obtenir. Si vous achetez la version simple de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, vous pourrez alors payer un coût additionnel pour passer à l’Ultimate Edition, et obtenir le jeu. Simple, n’est-ce pas ?

Un imbroglio qui ne facilite pas la compréhension du grand public face au système des upgrades sur la PS5. Rappelons que vous pourrez cependant jouer à votre version PS4 du jeu via la rétrocompatibilité, mais sans profiter des vraies améliorations du jeu. C’est d’ailleurs avec ces dernières que Insomniac justifie cette décision, en parlant d’un véritable remaster pour le jeu, pas juste d’une amélioration graphique de base. On attend maintenant des images pour prouver tout cela, mais cela ne calmera peut-être pas les fans du jeu.

Rappelons que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sera disponible dès le 19 novembre, et que e titre est disponible en précommande.