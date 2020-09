Marvel’s Spider-Man Miles Morales : les sauvegardes pourront être transférées de la PS4 à la PS5

Le passage d’un jeu PS4 à un jeu PS5 soulève beaucoup de questions, étant donné que cela se fait au cas par cas et que certains jeux compliquent les choses, comme le remaster de Marvel’s Spider-Man. Heureusement, cela sera moins compliqué pour son standalone, Spider-Man Miles Morales.

Cette fois-ci, ça fonctionne

Yes, your Miles PS4 save can be transferred to PS5 — James Stevenson (@JamesStevenson) September 29, 2020

On apprenait il y a quelques jours que les sauvegardes entre une version PS4 et une version PS5 de Marvel’s Spider-Man ne seraient pas transférables, tout comme pour Yakuza : Like a Dragon. On pouvait alors s’inquiéter du cas Spider-Man Miles Morales, mais Insomniac Games a clarifié la situation.

Oui, il sera bien possible de transférer notre sauvegarde de Spider-Man Miles Morales d’une version PS4 à une version PS5, tout comme il sera possible de bénéficier de l’update gratuite. Si vous ne craquez pas tout de suite pour la PS5, vous savez donc que vous pouvez commencer le jeu sur votre PS4 et reprendre votre partie plus tard sur PS5.