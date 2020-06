Spider-Man : Miles Morales livre quelques détails supplémentaires

S’il avait surpris son monde lors de l’ouverture de la conférence PS5, Spider-Man Miles Morales a soulevé beaucoup de questions dans les jours qui ont suivi concernant son statut de spin-off. Après avoir rapidement pris la parole histoire de d’éclaircir certains points, Insomniac Games revient une nouvelle fois nous apporter quelques détails sur le titre.

Miles prend temporairement le relais

Histoire d’être une fois pour toute clair sur le sujet, oui, Spider-Man Morales sera bien un standalone avec une envergure similaire à ce que pouvait proposer Uncharted Lost Legacy. Cette comparaison nous vient de Brian Horton, Creative Director au sein du studio, qui nous rappelle que l’aventure sera tout de même dense, avec beaucoup de choses à nous proposer.

L’intrigue se déroulera environ un an après les événements du premier Marvel’s Spider-Man et prendra place dans un New-York enneigé, comme on pouvait le deviner dans le trailer. Le titre proposera donc de nouveaux méchants, et Miles se retrouvera pris entre deux feux, avec d’un côté une entreprise énergétique sans scrupules et de l’autre une armée de criminels équipés avec de la haute technologie.

Ces nouvelles menaces viendront mettre le boxon au sein de Harlem, ce qui donnera à Miles l’occasion de tester ses pouvoirs, quelques peu différents de ceux de Peter. Selon les développeurs, le gameplay de Miles sera véritablement unique, avec des mouvements et une façon de se déplacer qui lui sont propres.

Le studio mentionne également que le jeu profitera bien entendu de la technologie de la PS5, avec du ray-tracing, de la 3D audio, des temps de chargements instantanés et des nouvelles fonctionnalités de la manette DualSense.

Insomniac Games a aussi confirmé à demi-mots que Peter reviendrai plus tard dans de nouvelles aventures, une manière discrète de confirmer l’existence d’un Marvel’s Spider-Man 2, si quelqu’un en doutait encore. Mais pour l’heure, c’est bien Miles qui sera au centre de toutes les attentions, avec une histoire décrite comme unique, émouvante et indispensable dans l’univers de Marvel’s Spider-Man.

Spider-Man : Miles Morales sera disponible cet hiver sur PlayStation 5.