The Day Before : Le MMO post-apocalyptique s’annonce sur PC en vidéo

Après avoir développé The Wild Eight orienté survie et monde ouvert, le studio russe Fntastic continue sur le même tempo en annonçant The Day Before. Le titre prend la forme lui aussi d’un open world teinté de MMO, de survie et avec une pointe d’action.

Encore une histoire de virus qui met à mal le monde

Dans sa toute première vidéo d’annonce commentée par les développeurs, nous y apprenons que le soft aura des composantes MMO et survie dans une Amérique décimée par un virus transformant les gens en zombies. Pas très original en somme, même si sur cette longue vidéo de gameplay sous ses faux airs d’un Tom Clancy’s: The Division, The Day Before vous donnera la possibilité de fouiller divers bâtiments et véhicules afin d’y trouver du loot intéressant.

En sus du PvP évidemment présent, on y observe également du PvE avec une tripotée d’infectés à combattre ou fuir, comme d’autres joueurs. Qu’on se le dise, cette petite vidéo d’annonce laisse quand même une bonne impression et on a hâte de voir la teneur du jeu final. D’ailleurs, The Day Before nous donnera visiblement l’obligation de gérer notre soif ou énergie, comme nous l’indique le HUD en bas à gauche de l’écran sur la séquence de gameplay.

Concernant désormais la date de sortie de ce MMO, action et survie à monde ouvert, The Day Before n’en a pas, mis à part un vague coming soon sur PC via Steam. Pour l’heure, pas non plus d’infos sur un éventuel portage sur consoles. Si le cœur vous en dit, sachez que vous pouvez d’ores et déjà ajouter le soft à votre liste de souhaits sur Steam, ou bien jeter un œil sur les images du soft ci-dessous.