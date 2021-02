Blade & Soul Revolution

Blade & Soul Revolution est un MMORPG sur mobiles en free to play développé et édité par Netmarble. Cette déclinaison sur iOS et Android reprend l'univers du célèbre MMO de NCsoft sur PC. Il est possible de choisir entre 4 races et 5 classes pour créer son personnage. Nous sommes ensuite propulsé dans un univers mêlant magie et arts martiaux sous couvert d'une histoire de vengeance. Le titre a son lot de quêtes et de modes multijoueur en ligne, mais il se démarque surtout avec son système de combat dynamique.