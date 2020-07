Le mois de juin a été plutôt riche en termes de sorties. Il faut dire qu’avec l’arrivée de The Last of Us Part II, cela a fait pas mal de bruit dans l’industrie, aussi bien pour ses retours très positifs que pour ses polémiques. Mais qu’est-ce qui arrive en juillet ? La période estivale sera t-elle plus calme ?

Quelles sont les sorties jeux vidéo en juillet ?

En juillet 2020, les sorties seront tout de même nombreuses. Alors qu’habituellement cela se calme après la première quinzaine, les studios rattrapent probablement le début d’année difficile. Les regards sont évidemment tournés vers Ghost of Tsushima qui fera son entrée sur PS4 le 17 juillet, date à laquelle Paper Mario The Origami King déboulera également sur Switch.

Mais ce n’est pas tout : on peut noter la présence du nouveau jeu Sword Art Online, de l’épisode annuel de la simulation de Formule 1, du très attendu RPG Fairy Tail ou encore la version PC de Death Stranding. Tout cela, on vous le résume en vidéo et on vous dresse la liste des sorties plus bas.

Toutes les sorties jeux vidéo juillet 2020

Voici la liste complète des sorties jeux vidéo à venir en juillet 2020 :

1er juillet

TrackMania (PC)

SINoALICE (iOS, Android)

Crayta (Stadia)

2 juillet

Keen: One Girl Army (Switch)

Moonray (PC)

3 juillet

7 juillet

9 juillet

CrossCode (PS4, One, Switch)

Kingdom Majestic (PS4, One, Switch)

10 juillet

14 juillet

16 juillet

Radical Rabbit Stew (PC, PS4, One, Switch)

Bounty Battle (PC, PS4, One, Switch)

Aolis Tournament (PC, Switch) – 16 juillet

17 juillet

21 juillet

23 juillet

Rogue Legacy 2 (PC, early access)

Roki (PC)

Crysis Remastered (PC, PS4, Xbox One, Switch)

28 juillet

30 juillet

Fight Crab (PC, Switch)

Fairy Tail (PC, PS4, Switch)

31 juillet

CastleStorm II (PC, PS4, One, Switch)

