Drawn to Life: Two Realms

Dans Drawn to Life Two Realms, vous reprenez le contrôle du créateur afin de venir en aide à Mike et ses amis. Pour cela, vous allez devoir créer et personnaliser votre héros tout en relevant plus de 100 défis uniques. Cet opus se présente comme une séquelle des deux précédents titres de la licence et vous propose de continuer l'aventure aux côtés de Mike lorsque celui-ci se réveille dans le monde des humains. Il faudra alors vaincre les Ombres et découvrir la mystérieuse connexion qui lie les deux mondes dans le but de protéger à la fois le monde des Raposa et celui des humains.