Chronos: Before the Ashes

Chronos: Before the Ashes est un jeu basé sur le titre Chronos sorti en 2016 et fait également office de préquelle au titre Remnant: From the Ashes. Dans celui-ci, le protagoniste devra parcourir un labyrinthe afin de défaire un dragon et sauver sa patrie. Pour progresser le plus loin possible, le joueur pourra choisir entre une large panoplie d'armes et aura aussi l'opportunité d'ajuster son style de jeu en maximisant différents attributs comme la force ou la sagesse. La mort elle-même fait partie du processus d'apprentissage mais possède cependant un contrecoup. En effet, à chaque décès notre héros devra attendreune année avant de retenter sa chance dans le labyrinthe. Or, le processus de vieillissement n'est pas bénin et a des répercussions sur les capacités du personnage.