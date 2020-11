Sam & Max Save The World Remastered

Sam & Max Save The World Remastered est un jeu d'aventure point'n click développé et édité par Shunkape Games. Cette version modernisée de l'épisode commercialisé en 2006 vous propose de suivre l'histoire de Sam, un chien en costume mesurant 1m83, et de Max, un lapin hyperkinétique à l'esprit vif, qui doivent sauver le monde d'une mystérieuse conspiration.