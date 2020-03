Qu’est-ce qui sort cette semaine ? Quelles sont les prochaines sorties jeux vidéo ? Comme chaque lundi, on fait le point sur ce qui peut arriver dans nos bibliothèques et après une semaine marquée par DOOM Eternal et Animal Crossing, voyons ce qui nous attend cette fois-ci.

Quelles sont les sorties jeux du 23 au 29 mars 2020 ?

Half-Life Alyx (PC VR) – 23 mars

Première sortie notable, c’est l’arrivée de Half-Life Alyx, ce lundi. Si certains espéraient un troisième opus, cela se passera finalement sur les casques de réalité virtuelle sur PC. Situé entre Half-Life et Half-Life 2, cet épisode canonique racontera l’aventure d’Alyx, et de son père, Eli Vance, qui vont fonder une résistance.

Bleeding Edge (PC, One) – 24 mars

Le lendemain, ce matin, c’est l’arrivée de Bleeding Edge. Titre chapeauté par Ninja Theory, ceux qui nous ont proposé Hellblade, il s’agit d’un jeu purement multijoueur qui mise sur le teamplay. Exclusivité Microsoft oblige, il sortira sur PC et Xbox One.

Paper Beast (PSVR) – 24 mars

Les possesseurs d’un casque PlayStation VR pourront s’évader un peu avec Paper Beast, un jeu d’aventure développé par le créateur d’Another World (Eric Chahi). Le titre promet une envolée à la fois lyrique et immersive.

Iron Danger (PC) – 25 mars

Changement total de ton avec Iron Danger, un RPG stratégique qui sortira sur PC. Proposant des affrontements au tour par tour, le hack’n’slash nous demandera de contrôler Kipuna, une simple villageoise qui a un pouvoir un peu spécifique et qui peut contrôler le temps et la mort.

Game of Thrones Beyond the Wall (iOS) – 26 mars

Parenthèse jeu mobile avec l’arrivée de Game of Thrones Beyond the Wall ce jeudi. Il s’agit d’un RPG qui arrivera sur smartphone, qui reprend évidemment l’univers du Trône de Fer et il faudra gérer la forteresse de la Garde de Nuit et protéger le mur des menaces qui pourraient planer autour de Westeros. Cela se passe 10 ans avec la série que l’on connait et il faut noter que la version Android sortira quelques jours plus tard.

One Piece Pirate Warriors 4 (PC, PS4, One, Switch) – 27 mars

Quatrième épisode de la série Pirate Warriors, un nouveau jeu One Piece arrive en fin de semaine. On y retrouve évidemment Luffy dans un gameplay proche des Dynasty Warriors et cette fois, l’histoire nous permettra de découvrir les arcs Whole Cake Island et Wano Kuni du manga. De nouveaux personnages seront jouables comme Big Mom, Kaido ou encore Katakuri et de nouvelles mécaniques seront présentes.

N’oublions pas les autres sorties, qui sont certes, un peu moins majeures mais qu’il ne faut pas oublier. On a Deep Sky Derelicts : Definitive Edition le 24 mars, Last Oasis le 26, en accès anticipé, le DLC de Control, The Foundation, et One Step from Eden, le même jour et Biped le 27 mars.