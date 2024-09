Le directeur créatif de Days Gone n’aime pas vraiment voir le héros de son jeu figurer au casting d’Astro Bot

Parce qu’il fallait trouver une raison d’être mécontent, John Garvin a déclaré être « un peu triste » de voir le héros de son dernier jeu être « réduit à promouvoir d’autres jeux », en rouspétant envers son ancien studio qui n’en ferait pas assez pour protéger l’héritage de Days Gone.

Un tweet qui vient en réaction d’une jolie image partagée par Bend Studio, où l’on voit Deacon façon Bot aux côtés d’Astro, et qui avait pour but de féliciter la Team Asobi pour le lancement d’Astro Bot. Un hommage qui a plutôt alimenté la machine à cynisme qu’est l’ancien directeur créatif, parce qu’il lui fallait bien trouver une raison pour continuer à râler. Le trouble-fête en rajoute une couche en réponse à un internaute, en désignant Astro Bot comme étant un « petit jeu », de la manière la plus condescendante possible.

Kinda sad that Deek has been reduced to promoting other games … well done Bend Studio! Way to protect your legacy! https://t.co/LRGsPYSX9g

— John Garvin (@John_Garvin) September 7, 2024