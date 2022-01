Days Gone : Jeff Ross parle des idées qu’il avait pour la suite du jeu

Days Gone 2 n’existe pas et a très peu de chances d’exister dans ces prochaines années, et pourtant, la licence ne cesse de faire parler d’elle ces derniers temps. On le doit surtout au coup de gueule poussé par Jeff Ross, réalisateur du jeu, qui a pointé du doigt le fait que Sony a toujours fait sentir au studio que le titre était un échec, malgré plus de 8 millions de ventes. Ross fait à nouveau parler de lui aujourd’hui via un entretien accordé à USA Today, dans lequel il fait part des idées qu’il avait pour une suite.

Attention, nous allons ici évoquer des spoilers sur l’histoire de Days Gone.

Un premier épisode qui devait servir de socle

Durant cet interview, Jeff Ross revient sur l’intégralité du processus de développement du premier jeu, en évoquant par exemple la peur de l’équipe de produire un monde ouvert, sans avoir les effectifs d’un Ubisoft ou d’un Rockstar. Le réalisateur évoque aussi les questions autour d’un potentiel système de survie avec la gestion de la faim, qui a été transposé au système de réparation de la moto.

Il déclare ensuite que s’il avait eu l’opportunité de créer Days Gone 2, il en aurait faire la « version définitive » de sa vision. Il voyait même cela comme une trilogie, et parle des améliorations qu’il aurait pu apporter grâce à ce premier socle qu’est Days Gone :

« Je vois ça juste comme une trilogie. Les premiers jeux – Batman : Arkham, le premier Uncharted – sont basiques. Ils constituent une plate-forme sur laquelle s’appuyer pour les titres suivants. Et si vous regardez un jeu comme Uncharted, vous pouviez nager à la surface dans le premier jeu. Dans le deuxième ou le troisième jeu, vous pouviez aller sous l’eau. Ensuite, dans le quatrième jeu, vous plongez sous l’eau. Ils n’ont pas commencé par la plongée sous-marine, ils ont évolué vers elle. »

Les évolutions qui auraient été permises par un deuxième opus

Pour ce qui est du scénario, il comptait aussi faire évoluer la relation entre Deacon et Sarah :

« Oui, ils sont de nouveau ensemble, mais peut-être qu’ils ne sont pas heureux. Eh bien, qu’est-ce qu’on peut faire avec ça ? D’accord, nous nous sommes mariés avant l’apocalypse, mais qu’en est-il de l’avenir ? »

Il évoque ensuite toutes les améliorations à faire dans une suite :

« Nous aurions conservé une narration forte. Nous aurions gardé la moto, évidemment. Et je pense que nous aurions un peu élargi le ton dans une direction plus technique, du genre « D’accord, maintenant nous avons toute cette technologie NERO – que pouvons-nous en faire ? » L’échelle aurait été élargie vers une nouvelle réalité. Je pense que cela aurait été un peu plus – je ne veux pas dire Avengers, mais quelque chose où le joueur avait des ressources, il avait une sorte de pouvoir que le gouvernement avait. »

Ross parle aussi d’améliorer la vie de la faune, mais aussi d’une gestion de la nage, qui aurait aussi servi d’un point de vue narratif. Mais Sony en a décidé autrement, avec une structure interne qui a beaucoup changé chez Bend Studio.

Il parle alors d’une structure plus ouverte, où chacun pouvait apporter ces idées, mais qui manquait cruellement de direction. La suite, on la connait, et Days Gone 2 risque de ne pas voir le jour avant un bout de temps, si cela arrive un jour.