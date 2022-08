Accueil » Actualités » Ghost of Tsushima : Le réalisateur veut en faire un film complétement en japonais, avec un casting uniquement japonais

Parmi les projets d’adaptations au cinéma qui avancent tranquillement, on retrouve celui du film Ghost of Tsushima. Le long-métrage sera réalisé par Chad Stahelski, que l’on connait très bien pour son travail sur la saga John Wick avec Keanu Reeves. Si le film n’a toujours pas trouvé son casting et est encore loin de débuter son tournage, le réalisateur a déjà donné quelques indications à propos de ce dernier au micro de Collider.

Pas de Tom Cruise ou de Matt Damon au casting donc

Alors qu’il était interviewé pour la promo du film Day Shift, Chad Stahelski a répondu aux questions de Collider à propos du film Ghost of Tsushima.

Il déclare que son intention est de produire un film entièrement en japonais, ce qui veut dire qu’il compte caster uniquement des acteurs et actrices japonais, qui parleront bien dans leur langue durant l’entièreté du long-métrage, même dans les versions diffusées au cinéma pour le grand public américain :

« Je pense que si nous faisions cela correctement, ce serait visuellement époustouflant. C’est vraiment axé sur les personnages. Il y a une opportunité de faire des grandes séquences d’actions avec de beaux visuels. Et honnêtement, nous allons essayer de le faire, tout en nous axant sur les personnages. Ce qui veut dire que c’est un récit japonais à propos des Mongols qui envahissent l’île de Tsushima. Avec un casting japonais, qui parle japonais. Sony est vraiment d’accord pour nous soutenir là-dessus. Je vais au Japon depuis que j’ai 16 ans. J’ai l’amour du pays, l’amour des gens, l’amour de la langue. »

Une attention qu’on ne pourra trouver que louable, et voir que Sony soutient la démarche laisse à penser que le film va effectivement se diriger dans cette direction. On attend donc les premiers membres du casting pour confirmer cela.