Sony relance le Play At Home et offrira Ratchet & Clank (2016) à tout le monde

L’année dernière, Sony avait lancé l’initiative Play At Home qui encourageait les gens à rester chez eux en jouant et en respectant le confinement pour de pas participer à la propagation du virus. Etant donné que ce dernier est toujours bien là, Sony réitère son initiative, en offrant à toutes et tous Ratchet & Clank sur PS4.

Un jeu offert et des animes à regarder gratuitement

En 2020, le Play At Home avait permis de mettre la main sur Journey et Uncharted : The Nathan Drake Collection gratuitement. Cette année, c’est au tour de Ratchet & Clank, l’opus sorti en 2016 sur PS4, d’être offert à toutes et à tous dès le 2 mars à 5 heures du matin. Contrairement aux jeux du PS Plus, il n’est pas nécessaire d’être abonné à un quelconque service pour profiter de l’offre.

Il suffira simplement d’ajouter le jeu à votre bibliothèque durant la période qui va du 2 mars au 1er avril pour que le jeu soit définitivement à vous, même après cette période. Un bon moyen pour se préparer avant l’arrivée de Ratchet & Clank: Rift Apart, qui arrivera le 11 juin prochain.

Notons également que les nouveaux utilisateurs de Wakanim verront leur période d’essai prolongé dès le 25 mars dans le cadre du Play At Home, avec 90 jours offerts pour découvrir le service de SVOD consacré à l’animation japonaise, avec des titres comme L’Attaque des Titans, Haikyū!!, ou encore Demon Slayer.