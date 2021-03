Ratchet & Clank (2016) va avoir droit à un patch en avril pour afficher du 60 fps sur PS5

Certains titres PS4 ont eu droit à des améliorations sur PS5, comme Ghost of Tsushima pour ne citer que lui. C’est désormais au tour de Ratchet & Clank, l’opus sorti en 2016, d’avoir droit à un soin tout particulier sur la nouvelle console de Sony, puisque Insomniac Games nous annonce l’arrivée d’un patch.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021