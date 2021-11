Black Friday : Ratchet & Clank Rift Apart passe à 49,99 €

Cette fois-ci c’est la bonne, le Black Friday a démarré les hostilités, et les offres commencent à arriver doucement. Parmi les bons plans du moment, pas mal de produits high-tech, comme des TV OLED, ou des smartphones comme le Galaxy S21, mais aussi beaucoup de jeux, à l’image de l’excellent Ratchet & Clank Rift Apart.

L’un des meilleurs jeux PS5 en promotion

L’une des plus belles exclusivités de l’année pour la PS5, et peut-être le GOTY de l’année 2021, brade enfin un peu son prix. Souvent affichée au tarif de 79,99 € tout de même, Ratchet & Clank Rift Apart bénéficie aujourd’hui enfin d’un prix nettement plus avantageux, en passant à 49,99 € seulement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu et que vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre test complet qui détaille ce qu’il faut attendre de cette aventure.

