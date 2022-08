Sonic Frontiers : Oui, encore une date de sortie qui fuite, mais c’est a priori la bonne

L’histoire autour de la date de sortie de Sonic Frontiers est décidément passionnante (façon de parler). Puisque Sega ne veut pas faire de déclarations à ce sujet, probablement en attendant l’Opening Night Live de ce soir, les fuites concernant la date de sortie du jeu se font de plus en plus nombreuses. Sauf que le problème, c’est qu’elles se contredisent toutes. Une fois c’est le 8 novembre, une autre fois le 3 décembre, puis le 15 novembre… il y a de quoi s’y perdre, alors que chaque fuite a l’air plus véridique que la précédente. Mais cette fois-ci, on pense tenir la vraie date de sortie du jeu (et n’hésitez pas à nous pointer du doigt si on a tort ce soir).

C’est donc pour novembre

A new Japanese Sonic Frontiers ad includes a November 8 release datehttps://t.co/Y6moP1tQVT pic.twitter.com/suJeGqPmUt — Nibel (@Nibellion) August 23, 2022

On a bien du mal à ne pas prendre au sérieux cette fuite quand on voit qu’elle vient d’un trailer officiel, ou plutôt d’une publicité qui a été mise en ligne quelques heures trop tôt sur YouTube. Elle a depuis été retirée en toute hâte, mais le mal était fait. On y voit que Sonic Frontiers est maintenant daté au 8 novembre 2022, ce qui était la première date indiquée par les fuites.

Alors oui, à partir de là, on peut théoriser sur le fait que cette publicité contenait peut-être un placeholder et qu’en coulisses, la date a changé, mais on s’en tiendra au 8 novembre pour l’instant, en attendant peut-être la confirmation ce soir lors de l’ouverture de la Gamescom.

Une chose est sûre, si le jeu sort bien à cette date, ce pauvre Sonic va devoir bien s’échauffer avec de se mesurer à Kratos et Atreus, qui reviennent le lendemain avec God of War Ragnarok.