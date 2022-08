Gamescom : Tous les jeux déjà confirmés pour l’Opening Night Live (Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers…)

La Gamescom va faire son grand retour cette année, avec un salon physique qui va enfin rouvrir ses portes après deux années de fermeture suite à la pandémie. Pour fêter cela, l’Opening Night Live lancera les hostilités avec une cérémonie d’ouverture qui sera aussi de retour avec du public, et toujours avec l’omniprésent Geoff Keighley à la présentation. Au cours des derniers jours, ce dernier n’a pas arrêté de nous préciser quels jeux seront présents lors de la soirée. On fait donc le point sur tous les jeux déjà confirmés pour l’Opening Night Live de la Gamescom 2022.

Quels jeux seront à l’Opening Night Live ?

Tuesday @gamescom ONL: ✅ Sonic Frontiers

✅ Hogwarts Legacy

✅ The Callisto Protocol

✅ The Outlast Trials

✅ Gotham Knights

✅ Unknown Worlds New IP

✅ Honkai Star Rail

✅ Goat Simulator 3

✅ High on Life

✅ The Expanse: Telltale Series

✅ Return to Monkey Island

+ More pic.twitter.com/3EFVZYDUsi — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2022

Geoff Keighley a précisé qu’il faut attendre environ 30 jeux lors de cette soirée, qui va durer aux alentours de 2 heures. Une présentation bien remplie donc, et on connait déjà la moitié des participants.

Voici donc les jeux qui seront présent avec soit un trailer, soit une présentation de gameplay, soit une annonce :

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

The Outlast Trials

Gotham Knights

La nouvelle licence de Unknown Worlds

Honkai Star Rail

Goat Simulator 3

High on Life

The Expanse: Telltale Series

Return to Monkey Island

Lies of P

Le premier DLC de Dying Light 2

En plus de cela, on peut déjà rajouter New Tales from the Borderlands, qui devrait logiquement être présent au cours de la soirée étant donné le récent leak à son sujet. Sans parler de Dead Island 2, qui lui aussi pourrait peut-être faire son retour.

Cela nous donne donc encore une quinzaine de jeux et d’annonces à découvrir au cours de la soirée, en espérant de Geoff Keighley et ses équipes nous ont réservé des surprises qui sont à l’abri des fuites.