Sonic Frontiers : Un premier teaser dévoile le gameplay de cet open-world

Si les fans de Sonic pourront s’offrir une dose de nostalgie avec Sonic Origins dans les prochaines semaines, Sega doit surtout nous parler de Sonic Frontiers, la prochaine grosse aventure du hérisson bleu. Le titre nous assure qu’il sortira dès cette année, alors forcément, on s’attendait à le redécouvrir durant le Summer Game Fest, mais on le sait, Sonic n’aime pas attendre, et c’est pourquoi il est allé faire un tour du côté de chez IGN, qui s’est récupéré une belle exclusivité.

Les premières vraies images de gameplay pour Sonic Frontiers

Le mois de juin sera le mois Sonic pour IGN, puisque Sonic Frontiers aura droit à son IGN First tout au long des semaines à venir. Ce qui veut dire que le jeu de SEGA va faire parler durant tout le mois de juin sur le site d’IGN, avec des interviews exclusives, des images, et pleins de détails à découvrir.

Et histoire de nous mettre un peu l’eau à la bouche, on a aujourd’hui droit à un premier teaser qui nous permet d’apercevoir de vraies séquences de gameplay pour Sonic Frontiers.

Le titre nous monde alors son monde ouvert, avec des parcours à découvrir, ainsi que des ennemis à battre en leur tournant autour, avec même un boss géant à combattre. On voit aussi que les roues géantes, sortes de roues à hamster, serviront visiblement à scanner les environ lorsque Sonic ira courir à l’intérieur.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.