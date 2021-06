Sonic Colours Ultimate s’offre du gameplay avec un niveau complet

Le Futur Game Show a dévoilé une nouvelle séquence de gameplay inédite pour Sonic Colours Ultimate. L’occasion de voir ce que ce remaster a dans le ventre.

Laser !

Annoncé en mai dernier à l’occasion des 30 ans du hérisson bleu, Sonic Colours Ultimate profite de la conférence GamesRadar pour nous dévoiler un niveau complet du remaster : Tropical Resort Act 2.

Vous pouvez ainsi comparer avec vos souvenirs les améliorations graphiques apportées au titre. Il faut dire que Sonic Colors en avait bien besoin puisqu’il était sorti en 2010 sur 3DS et Wii. La particularité de cet opus réside dans l’utilisation des Wisp, des extraterrestres qui aideront notre hérisson avec des capacités multiples comme le « laser » de cette séquence.

Sonic Colours Ultimate sortira le 7 septembre 2021 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via l’Epic Games Store.