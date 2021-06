Le jeu Sonic de 2022 espère marquer un tournant pour la franchise à la Sonic Adventure selon le leader de la Sonic Team

A l’issue d’une interview du site Sonic Stadium avec Takashi Iizuka, le leader actuel de la Sonic Team, l’homme confie les espoirs qu’il porte au prochain jeu Sonic prévu pour 2022.

Un grand renouveau en 2022 ?

Annoncé lors du Sonic Central en mai dernier, les prochaines aventures originales de Sonic sur consoles et PC devraient marquer un tournant pour la franchise à l’image de Sonic Adventure 20 ans auparavant si l’on en croit monsieur Takashi Iizuka. C’est en tout cas ce qu’il espère car il faut dire que les derniers titres Sonic n’ont malheureusement pas toujours été à la hauteur. En dehors de Sonic Mania, seuls Sonic Generations et Sonic Colors ont vraiment su offrir une expérience honorable aux fans du hérisson bleu.

Les attentes sont donc nombreuses autour de ce Sonic 2022 qui n’a pas encore de titre définitif même si quelques rumeurs laissent entendre que ce serait « Sonic Rangers ». Avec ce nouvel opus le studio veut offrir quelque chose de « nouveau et stimulant ». On ne sait pas encore grand-chose de ce nouveau Sonic qui nous a dévoilé un trailer plein de mystères et cette interview ne semble pas en révéler bien plus. Takashi Iizuka précise également avoir dévoilé cette annonce à l’occasion des 30 ans du hérisson pour rassurer les fans concernant la suite.

Il faudra sans doute attendre un bon moment avant d’en savoir plus, mais en attendant vous pouvez toujours patienter avec Sonic Colours Ultimate qui sortira le 7 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.