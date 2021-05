Sonic the Hedgehog tease sa prochaine aventure pour 2022

Le Sonic Central avait une petite surprise finale avec un teaser pour le prochain jeu de la Sonic Team qui devrait arriver l’année prochaine. Il s’agissait de l’autre annonce de jeu en plus du remaster de Colors.

Le sous-titre Ragnarok est apparemment dispo en ce moment

On ne peut pas dire que cette vidéo en dévoile trop sur le projet puisqu’il faut se contenter d’une forêt, d’une partie du design de héros et d’un étrange effet qui l’entoure et fait très digital / numérique. Même pas un titre pour cet épisode dont on sait au moins qu’il sortira en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.

Il nous aura fait attendre puisqu’il battra forcément le record d’écart entre deux jeux de plateformes du hérisson bleu, détenu pour l’instant par les quatre ans du combo Lost World – Forces si l’on s’en tient à la série principale (Mania venant perturber tout cela si on le prend en compte). Puisque Forces est sorti en novembre 2017, même en arrivant dès le 1er janvier 2022, cela fera donc presque 4 ans et 2 mois, et on doute qu’il arrive aussi tôt.

On laisse aux fans du personnage le soin de chercher des indices dans les formes dessinées par sa trajectoire quand il court pour savoir s’il y a une signification autre qu’évoquer très très vaguement la civilisation échidnée du premier Sonic Adventure. On suppose qu’on en saura plus dans les prochains mois et peut-être même dès l’E3.

Sonic aura donc droit à un nouveau jeu prévu pour 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.