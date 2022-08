Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’août 2022

Comme chaque mois, Sony ajoute de nouveaux jeux à son catalogue PlayStation Plus. De notre côté, on vous propose systématique une vidéo de présentation qui vous permet de savoir quels sont les titres à télécharger, et s’ils sont intéressants ou non. Après vous avoir présenté les jeux de juillet, découvrons ensemble les jeux PS Plus d’août 2022 pour les membres Essential.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’août 2022 ?

Ce sont une nouvelle fois trois jeux qui pourront être téléchargés pour les prochaines semaines. Et il faut avouer qu’il s’agit d’un mois plus que convenable : on y retrouve le dernier volet de la série Yakuza (qui d’ailleurs, va entièrement faire son entrée pour les paliers Extra et Premium), du skate et du plateforme/horreur. Trois titres bien reçus à leur sortie respective. On vous les présente en vidéo.

Maintenant, si vous vous demandez quand est-ce que les jeux d’août seront disponibles, sachez qu’ils seront disponibles au téléchargement au cours de la journée du mardi 2 août 2022. Vous les retrouverez dans l’onglet dédié aux abonnés PlayStation Plus. Les abonnements Essential, Extra et Premium permettent de les télécharger.