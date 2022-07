Pour ce chapitre de Stray, direction la tour au sommet des toits, histoire de rétablir la communication entre Momo, dernier Extérioriste des taudis, et ses amis. Après avoir emprunté un seau, il est temps de commencer l’ascension.

Atteignez le sommet des toits

Face à la menace Zurk, fuir ne suffit plus ici, il faut désormais user d’un peu de malice. Non loin du premier groupe, miaulez pour les attirer vers vous. Le temps qu’ils fassent le tour, passez par les poutres devant, grimpez et foncez vers l’échafaudage.

Sur la murette du toit d’en face, vous distinguez un nouveau troupeau de Zurks. Devant la poutre, miaulez un petit coup pour les faire venir. Dès qu’ils sont assez près, sautez sur la poutre puis sur la ventilation pour vous mettre à l’abri sur le toit supérieur.

Continuez d’avancer en passant par un gros tuyau et une petite ventilation. Arrivé à hauteur du souvenir #8, faites immédiatement demi-tour et bondissez sur la poutre branlante. Avec l’élan, vous pouvez rejoindre la toiture à côté de vous.

Allez dessus et sautez à nouveau sur le poutre. Avec ce nouvel élan, vous réussissez à atteindre le toit d’en face.

Vous tombez sur un baril. Entrez à l’intérieur et faites le rouler jusqu’à une nouvelle poutre mobile. Atteignez-la et passez directement à l’autre poutre. Progressez entre les toits en direction de la grue jaune jusqu’à un autre groupe de Zurks.

Attendez qu’ils soient collés à la grille du fond et piratez la porte grâce à B-12. Cette fois, ils s’agglutinent à la grille la plus près de vous. Dès que vous êtes prêt, piratez une seconde fois le terminal et sautez rapidement sur les murettes de gauche pour passer de l’autre côté du toit.

Les Zurks sont donc coincés et vous pouvez tranquillement amener le baril vers l’échafaudage, vous permettant ainsi de traverser la grue. Au bout de celle-ci, laissez-vous tomber et créez un passage vers une ventilation cassée grâce à une planche qui ne demande qu’à être patounée.

De l’autre côté, l’infection est omniprésente et les Zurks pullulent. Grimpez un nouvel échafaudage. De là, vous pouvez observer deux groupes qui ne vous ont pas encore repéré.

Descendez et passez sur le chemin bordé de caisses. Traversez délicatement en marchant doucement et sans rien faire tomber. Au bout du passage, foncez sur l’échafaudage au bord du vide.

Sautez sur celui juste à côté. Un nouveau troupeau de Zurks se trouve entre vous et le chemin menant à l’étage supérieur. Ici, une petite technique garantit un passage en toute sécurité.

Faites en sorte que les Zurks vous repèrent et remontez sur l’échafaudage. En restant au bord, ils vont se jeter vers vous mais tomberont dans le vide. Dès que vous êtes en sécurité, rejoignez l’étage supérieur.

Ô surprise, des Zurks sont enfermés avec un précieux baril. Piratez la porte avec B-12 et faites le tour par la gauche. Passez par-dessus la grille et admirez les Zurks se vautrer contre elle. La voie est libre, alors amenez le baril sous la poutre.

Montez et, arrivé devant quatre passerelles, des Zurks se ruent vers vous. Attendez de les voir franchir l’une des passerelles, et passez sur celle qui ne craint rien. Grimpez encore d’un cran grâce aux échafaudages et à une poutre. Vous y êtes presque.

Avant toute chose, préparez-vous : dès que vous aurez abaissé le levier qui fera descendre l’ascenseur menant au sommet, une pluie de Zurks viendra vous chasser. Dès que vous êtes prêt, allez-y.

Pas de grande stratégie particulière, sprintez dans la direction opposée à celle des Zurks, faites de grandes boucles pour disperser au mieux les petites bestioles, sautez au-dessus les trous pour leur couper la route et martelez la touche de miaulement dans le cas où certaines d’entre elles arrivent à se cramponner.

Une fois la cage d’ascenseur à votre hauteur, foncez vers elle et sautez par-dessus. Activez le levier pour remonter. Au sommet, sortez à nouveau par le haut de la cage. Posez la radio sur l’antenne. Admirez l’allumage de la tour après cette ascension fort périlleuse.

Vous apprenez par ailleurs que cette ville a été conçue dans le but de se protéger de l’Extérieur, devenu invivable il y a très longtemps. B-12 ajoute que le but de sa conception est d’ouvrir la ville. Notre héros moustachu et le petit drone partagent plus que jamais le même objectif : rejoindre l’Extérieur.

Redescendez vers Momo grâce au seau. Maintenant que la communication est rétablie, l’espoir de contacter les Extérioristes renaît.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.