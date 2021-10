Vous voilà en partance pour glaner la troisième et dernière relique de Toshi dans Kena: Bridge of Spirits. Depuis le centre du village dirigez-vous vers le nord-est. Vous croiserez alors un pont que vous devez abaisser grâce à une flèche bien placée (sauf si vous l’avez peut-être déjà actionner). Battez-vous contre les ennemis qui apparaissent et faites un petit tour des ressources, Rot, et coffres disponibles aux alentours.

Mentionnons par exemple le défi au tir à l’arc qui, au bout des trois rounds réussis, vous confère un nouveau Rot, ou encore un sanctuaire de fleurs, que vous pouvez purifier grâce à la toute première Larme de Forêt que vous avez fait naître durant l’histoire principale. Dès que vous êtes prêt, présentez-vous devant le portail violet, et franchissez-le.

Aventurez-vous sur la voie du Chasseur

Après quelques pas, vous serez bloqué par une flopée de gravats gisant sur un escalier. Jetez une bombe dessus puis sprintez jusqu’au prochain portail violet, en dashant vers celui-ci dès que vous le pouvez. Derrière, vous combattrez contre les premiers ennemis de la voie du Vhasseur, dont un épéiste spectral.

Dès que le calme est revenu, avancez légèrement et sautez vers la plateforme où l’on peut voir un dessin sur une paroi rocheuse. Interagissez avec et suivez la lueur qui s’en dégage.

Attention à ne pas toucher le laser rouge sur le chemin. Il s’agit d’un piège posé par le chasseur qui vous enferme dans une prison spirituelle, en cas de contact avec ce laser. Et si vous ne dashez pas rapidement pour en sortir, vous recevrez des dégâts causés par une salve de projectiles. Il est également possible de directement dasher sur les lasers histoire de vous débarrasser des pièges sans risque. Présentez-vous ensuite devant le souvenir afin de le revivre grâce au masque de Toshi.

Continuez votre chemin sur la voie du Chasseur, toujours en prenant garde à ses pièges. Deux directions différentes vont s’offrir à vous, mais elles mènent toutes les deux au même endroit, à savoir une petite zone où une Larme de Forêt doit être ravivée. Tirez sur la pierre bleue située légèrement en hauteur puis actionnez les autres en suivant la poussière lumineuse qui se dégage.

Lorsque vous aurez remis sur le plant de la Larme la goutte qui s’échappe de la dernière pierre, une nouvel affrontement se lance. Vous pouvez utiliser la Larme contre les opposant, en sachant que vous vous battrez contre des adversaires équipés de lance, des lanceurs de projectiles et un épéiste spectral.

À la fin du combat, purifiez le bulbe. Récupérez quelques cristaux au sein d’un coffre non loin du point de purification.

Progressez légèrement et désarmez le piège en dashant à travers. Rebroussez chemin et activez la Larme de Forêt. Amenez ensuite votre créature jusqu’à au sanctuaire de fleurs tout près du piège que vous avez contourné. Faites quelques pas et au bout de la portion de pont détruit, effectuez un dash vers l’autre partie du pont.

Un peu plus loin, vous débarquez dans l’antre du chasseur. À l’instar de la Larme de Forêt ranimée plus tôt, visez les pierres bleues incrustés dans les troncs d’arbre, en commençant par celle située au plus près de la sculpture du Chasseur.

Touchez ensuite les pierres unes à unes, révélés par la poussière lumineuse, pour finalement faire apparaître le masque spectral du chasseur. Interagissez avec, et soyez prêts pour l’affrontement contre le chasseur.

Eliminez le Chasseur

Ce mini-boss est incontestablement le plus mobile des trois gardiens des reliques de Toshi. Il virevolte dans les airs et dispose d’une palette de coups assez variée. Par exemple, il vous tirera une volée de flèches, vous enverra un projectile libérant une onde d’énergie rouge, ou bien placera des pièges lasers.

À quelques reprises, le chasseur posera le pied au sol, soit violemment, où il enchaine ensuite des attaques au corps-à-corps, soit pour vous asséner une volée de flèches.

Lors du second cas, touchez-le à la tête grâce à votre arc, avant qu’il ne vous tire dessus. Cela aura pour effet de désorienter le mini-boss, de quoi bénéficier d’une belle fenêtre d’attaque. Faites attention tout de même au moment où il s’apprête à repartir, il vous infligera des dégâts si vous restez trop collé à lui. Il demeure possible, mais plus compliqué, de le désorienter quand il est en l’air, en visant sa tête.

Evitez tant que possible de perdre le chasseur de vue, notamment en le verrouillant, restez mobiles en faisant des roulades et protégez-vous aux moments adéquats avec votre bouclier. Servez-vous également des arbres pour vous protégez de certaines attaques du boss. N’oubliez pas d’utiliser votre dash si vous le souhaitez, pour vous ruer sur le mini-boss lorsqu’il est au sol.

En vainquant le chasseur, vous obtenez la dernière relique de Toshi, le harpon. Méditez sur le symbole bleu pour gagner de la vie supplémentaire, et dirigez-vous vers le point de téléportation tout près, direction le Hall du chef du village, si vous êtes prêt à affronter l’esprit corrompu de Toshi.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.