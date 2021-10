La discussion avec Rusu terminée dans Kena: Bridge of Spirits, celui-ci vous apprend à tirer à l’arc avec votre bâton, avant de vous rendre à sa maison.

Entraînez-vous à l’arc

Visez les trois cibles volantes que l’homme masqué vous envoie. Retournez-vous puis descendez vers l’arbre aux feuilles oranges afin de participer à un deuxième exercice de tir. Dès que vous êtes prêts, activez le levier au pied de l’arbre grâce à vos Rot. Touchez rapidement les quatre cibles pour gagner quelques ressources.

Partez ensuite vers la gauche pour une troisième épreuve. Tirez sur le tournicoco puis détruisez les cibles volantes qui en émanent. Vous obtiendrez encore un peu de ressource en cas de succès.

Passez derrière l’arbre orange pour trouver une autre épreuve ainsi qu’un nouveau chariot de chapeaux. Cet exercice s’effectue en trois temps, où la difficulté augmente à chaque set de cibles détruit. Là encore, quelques ressources sont au menu si vous réussissez la totalité de l’exercice.

Continuez de contourner l’arbre en arrivant sur un dernier exercice préparé par Rusu, positionné près d’un sanctuaire de fleurs corrompu. Cette fois, il s’agit d’un petit parcours chronométré où il faut atteindre six cibles en trente secondes. D’autres cristaux sont à remporter en cas de réussite.

Vous voilà fin prêt à utiliser votre arc. Avant de descendre, levez les yeux un peu partout histoire de récupérer quelques ressources supplémentaires grâce à votre arc, dont une Larme de Forêt servant à purifier le sanctuaire de fleurs.

Allez purifier la maison de Rusu

Lorsque vous êtes prêts, redescendez la montagne en direction de la maison de Rusu. Très vite, un combat se lance. En plus des ennemis traditionnels, vous aurez à éliminez des adversaires postés à distance. Servez-vous de ce que vous avez appris avec votre arc, puis purifiez le bulbe rouge grâce aux Rot. Vous savez maintenant que votre bâton est lui aussi en mesure d’éradiquer la corruption via l’arc, et plus seulement votre écho de bouclier.

Abaissez le pont à l’aide d’une flèche puis progressez. À gauche, et après un point de téléportation, vous glisserez en direction de la maison, mais sachez qu’avant cela, à droite, vous pourrez accéder à un lieu de méditation qui vous permet d’augmenter votre santé maximum.

Une fois le chemin principal emprunté, et donc la glissade entamée, vous pourrez vous hisser en hauteur sur la gauche via une fleur d’accroche. Sautez et activez la visée de votre arc, vous bénéficierez d’un temps ralenti pour vous accrocher à la plante grâce à votre flèche. Peu après, un coffre rempli de cristaux vous attend.

Eliminez le chevalier de bois

Reprenez votre glissade jusqu’à un nouveau combat. Eliminez les ennemis perchés sur les arbres grâce à votre arc en veillant à esquiver leurs projectiles. Survient ensuite un chevalier de bois.

Celui-ci s’avère particulièrement redoutable, et vous pouvez rapidement vous retrouver en manque de vie. Utilisez votre bouclier à bon escient ainsi que des roulades pour temporiser votre adversaire, puis lâchez vos Rot sur lui afin d’avoir une fenêtre d’attaque plus confortable. Attention, il essaiera malgré tout de se débattre durant l’étourdissement, donc soyez prudent.

À la fin du combat, purifiez la maison de Rusu et obtenez le couteau de Taro. Rusu vous confie que d’autres reliques vous attendent dans la Forêt oubliée, et qu’il vous y attendra.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.