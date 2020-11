Faiseur de roi Assassin's Creed Valhalla

Première quête de la série L’histoire du thegn Oswald, Faiseur de roi vous permettra de découvrir une toute nouvelle zone : l’Est-anglie. Après avoir fait part de votre souhait d’établir une alliance avec le roi de ce territoire avec Randvi, cette quête se débloquera.

Parler à l’intendant danois

Situé relativement loin de votre campement à l’est, vous allez devoir enfourcher votre cheval et partir en quête de l’intendant danois qui vous mettra au courant de la situation.

Une fois sur place, dirigez-vous vers la longue maison où vous attendra l’intendant, plus occupé à faire la sieste qu’à prendre en charge son territoire.

Discutez avec l’intendant du futur roi de la zone et vous découvrirez que tout n’est pas si simple et que gouverner ce territoire risque de s’avérer complexe. De plus, tant qu’il n’y a pas de roi à la tête de l’Est-anglie, vous ne pourrez évidemment pas créer une alliance.

Trouver Oswald et lui parler

Sortez de la ville et, une fois à proximité du marqueur de quête, envoyez votre corbeau en reconnaissance pour découvrir la zone à explorer. Vous trouverez facilement Oswald en pleine discussion avec des villageois.

Les villageois, qu’ils soient danois ou saxons, douteront fortement de la capacité d’Oswald à gourverner. C’est sur cette discussion qu’il vous demandera de l’accompagner pour qu’il vous présente à sa future femme … et belle-famille !

Suivre Oswald

Chevauchez votre monture et suivez Oswald jusqu’à son foyer. Vous tomberez rapidement sur une embuscade au niveau d’une ferme. Tuez tous les ennemis.

Retournez ensuite voir Oswald à la fin du combat.

Assister au dîner

Oswald vous invitera à dîner dans sa demeure. Dirigez-vous vers le marqueur de quête et attendez la nuit pour pouvoir entrer. Vous pouvez utiliser la mécanique de méditation pour accélérer le temps.

Une fois à l’intérieur, une discussion aura lieu entre Eivor et le beau-frère d’Oswald, qui dérapera assez vite puisque vous allez devoir en venir au main. Pour les vaincre, esquivez leurs attaques et attaquez dans la foulée de celle-ci.

La quête Faiseur de roi se terminera après cet affrontement, que vous l’ayez gagné ou non. Vous débloquerez la quête La carrure d’un homme du Nord.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.