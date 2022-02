Les terres à l’agonie | Soluce Horizon Forbidden West

Aloy a été sacrément touchée lors de la fin de la quête Aux portes de la mort dans Horizon Forbidden West. Tandis que vous êtes receuillie par les membres de la tribu Utaru, une nouvelle quête de niveau 15 s’ouvre à vous, Les terres à l’agonie.

Récompenses : 9000 XP + 2 points de compétence + 1 peinture de visage Chuchoteuse Utaru + 1 teinture Début d’automne

Aller à Mélopée

Après un repos bien mérité, vous devez rejoindre la ville de Mélopée. Si vous avez pris le temps de vagabonder avant de faire la quête précédente, vous pouvez peut-être vous rapprocher de la ville en utilisant un feu de camp proche. Une fois en ville, montez les quelques marches pour trouver les tourteraux Varl et Zo.

Suivre Varl et Zo

Au cours de votre conversation, vous apprenez que le Choeur, sorte de grand conseil Utaru n’a toujours pas statué sur l’autorisation ou non de pénétrer dans la montagne au nord-ouest de la ville afin d’essayer de trouver Minerve, l’une des IA d’Aube Zéro. Vous suivez les deux protagonistes jusqu’au lieu de la réunion et s’engage une longue cinématique où Aloy devra tenter de convaincre.

Alors que les pourparlers battent leur plein, une alarme retentit dans la montagne, signe que les machines ont réussi à s’échapper de la montagne et attaquent donc les guerriers faisant office de barrage. Vous décidez de vous y rendre le plus vite possible pour les aider.

Suivre Zo jusqu’au Cordon

Vous suivez alors Zo sur le chemin menant à la montagne et croisez au passage de nombreuses machines qu’il vous faudra scanner pour la première fois dont les machines Suprêmes.

Prenez garde à leurs attaques, mais c’est aussi l’occasion de prélever des équipements rares. Vous n’êtes cependant pas obligé de détruire toutes les machines que vous croiserez.

Détruire les machines

Vous parviendrez cependant à un point où plusieurs machines dont de redoutables Galop-Griffes seront présents. Utilisez votre lance-câble électrique pour poser des pièges et considérablement les affaiblir. Vous serez « aidé » par vos amis. Puis, poursuivez la route jusqu’à parvenir à une grotte secrète.

Entrez dans la grotte secrète

Examinez la grotte sacrée

Une fois à l’intérieur, avancez jusqu’au mur bleu en forme de triangle mais ne le touchez pas, il vous infligerait des dégâts. Montez plutôt par la droite pour progresser. Suivez le chemin, prenez de l’élan et sautez de l’autre côté du gouffre.

Puis, descendez pour trouver une porte de creuset (atelier Tau).

Pirater la porte

Après la cinématique, vous pouvez pénétrer dans le creuset mais de nouvelles machines vous y attendent. Eliminez-les pour poursuivre vos recherches.

Accéder au noyau de l’atelier

Descendez puis remontez en direction de la nouvelle porte à pirater. Suivez les couloirs pour apercevoir les méfaits d’Héphaïstos puis vous parvenez dans une pièce où des structures sont bloquées.

Trouver un moyen de grimper

Il va falloir vous tenir sur la plaque métallique qui s’illumine en blanc sur votre passage, en allant sur la droite. De là, patientez que les boutons sur les pilliers devant vous soit en bonne position (ils s’éclairent en blanc) et tirez dessus. Progressez ainsi de pilier en pilier en prenant garde aux accroches.

Une fois sur la plateforme supérieure, il va falloir tirer une flèche sur la vitre ressemblant aux plaques métalliques mobiles. Là, grimpez puis faites passer la grosse caisse par le bouclier se trouvant au bout de la pièce. Une fois tombé, faites demi-tour par l’ouverture et allez chercher la caisse pour la placer sur la plaque métallique.

Là, activez les deux prochains piliers puis poursuivez jusqu’à parvenir à une zone où il vous faudra activer 3 nouveaux piliers grâce à une plaque métalliques et à leurs boutons. Enfin, suivez le chemin créé.

Pirater la liaison réseau

Une fois parvenus au bout du chemin, il vous faudra simplement descendre en contrebas puis pirater le terminal contaminé (R2) par les câbles d’Héphaïstos.

Passez la porte pour vous retrouver face à un autre noeud à pirater. Contournez par la gauche le trou puis patientez jusqu’à ce qu’une corniche se déploie depuis le mur. Sautez puis poursuivez en face puis vers la droite. Là, allez jusqu’au prochain trou, prenez de l’élan et sautez.

Montez et piratez le noeud réseau. Passez par la porte et remarquez le troisième noeud de l’autre côté. Descendez par la gauche et regardez par la droite pour sauter et planer grâce à l’Ailegide pour arriver sur une plateforme en contrebas.

Montez par la droite puis attendez le bon moment pour bondir sur une des machines volantes qui passent devant vous pour vous permettre de passer de l’autre côté de la pièce jusqu’à ce qu’Aloy vous dise de lâcher.

Là, planez jusqu’à la plateforme blanche en contrebas puis piratez la porte. Circulez dans les couloirs jusqu’à parvenir à une nouvelle porte vous ouvrant l’accès au noyau de l’atelier. Vous comprenez désormais ce qui se trame ici et décidez d’y mettre un terme.

Pour cela, descendez en rappel sur la prise en face de vous et approchez-vous du terminal à pirater. Cela aura pour effet de libérer la créature qui était en train d’être construite.

Détruire les machines et le Pentacorne

Un long combat essoufflé vous attend. Restez en constant mouvement. Nous vous conseillons d’abord d’éliminer les plus petites machines qui vous affronteront également avant de vous attaquer au Pentacorne.

Une fois les machines à terre, scannez la bête pour apprendre qu’une arme lourde se trouve sur son dos. Visez alors ce point précis pour faire tomber l’arme et ainsi la retourner contre elle. Enchaînez les attaques et pièges pour l’affaiblir et enfin la faire capituler. Regardez ensuite la cinématique menant à la fin de la quête Les terres à l’agonie et la destruction d’Héphaïstos pour déclencher un nouvel interlude, L’oeil de la Terre.

N’oubliez pas de parcourir notre guide ultra-complet pour tout savoir et tout faire dans Horizon Forbidden West.