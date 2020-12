En sursis Assassin's Creed Valhalla

Deuxième quête de l’arc scénaristique Le conte de deux jarls, En sursis vous permettra de continuer votre exploration du territoire du Snotingehamscire.

Parler à Vili

Une fois dans le Fort d’Ulkerthorpe, dirigez-vous vers une des sorties pour trouver Vili non loin de là. Engagez la discussion avec ce dernier.

Suivre Vili

Enfourchez une monture et suivez Vili à travers la montagne enneigée puis rejoignez Stoneburgh.

Vous trouverez une ville à feu et à sang : les Pictes on attaqué Stoneburgh et ont brûlé les maisons. Vous allez devoir sauver les villageois.

Chercher des rescapés

Dirigez-vous vers les maisons en flamme pour sauver les villageois de ces dernières. Pour la première maison, sur la gauche, vous allez devoir grimper au niveau du toit pour pénétrer dans la demeure. Brisez la barricade et laissez les deux villageois sortir en ouvrant la porte.

Faites de même dans deux autres maisons pour terminer cet objectif de quête.

Retournez ensuite voir Vili au niveau de l’immense maison où vous aviez sauvé les premiers villageois et interagissez avec lui pour l’aider à déblayer une autre demeure.

Portez le rescapé sur vos épaules et suivez Vili à l’extérieur de la ville. Posez ensuite la personne au sol.

Trouver Vili et lui parler

Suivez le marqueur de quête jusqu’à la cascade de la Kinder. Restez sur les hauteurs de cette cascade pour atteindre la grotte où vous attendra Vili.

Après une discussion avec Vili, vous devrez rejoindre Hemthorpe, Hemming ne semble pas aller très bien…

Rejoindre la maison longue de Hemthorpe

Suivez l’objectif de quête pour trouver Hemthorpe à quelques centaines de mètres de là puis dirigez-vous vers la maison longue, au centre de la ville. Une fois à l’intérieur de cette dernière, allez au fond pour trouver Hemming.

Après une courte discussion, Hemming trépassera. Vous allez devoir participer à l’organisation de ses funérailles.

Trouver Trygve et lui parler

Envoyez votre corbeau pour délimiter la zone d’investigation où se trouvera Trygve. Une fois fait, dirigez-vous vers celle-ci pour le trouver au niveau du futur bûcher funéraire.

La quête En sursis se terminera après cette cinématique. Vous débloquerez 3 quêtes : Ornement d’hommage, Pillards chahuteurs et Du sang et des dieux.

