Chasseur de bêtes Assassin's Creed Valhalla

Après avoir terminé la quête Les terrains de chasse, la traque pour trouver le fils de Kjotve, Gorm, continue dans les terres du Vinland avec la quête Chasseur de bêtes. Après avoir appris la possibilité d’effectuer du troc auprès des autochtones afin de récupérer de l’équipement, vous allez devoir récolter un bon paquet de ressources pour vous équiper un minimum et espérer vaincre Gorm.

Trouver Gorm et l’assassiner

Cette quête sera plutôt longue puisque vous allez devoir récolter un tas de ressources et tenter de piller des camps, le tout en essayant d’affiner vos recherches sur la position de Gorm. Nous vous conseillons avant de commencer d’échanger les ressources offertes par Olav contre votre première arme : le casse-tête ohkwhá:ri. Une fois celui-ci en votre possession, l’attaque de camp sera déjà plus simple.

La méthode la plus rapide pour obtenir des ressources seront les camps d’ennemis présents aux alentours. Pour les trouver, rien de plus simple : suivez les marqueurs vous indiquant la présence de richesses aux alentours pour tomber à coup sûr sur un camp. Commencez par le campement de Steinnhus présent non loin du village.

Dans chaque campement, utilisez votre vision d’Odin pour trouver les richesses mais également les indices sur la présence de Gorm. Il y en aura un par camp. Partez ensuite au nord de ce camp pour découvrir l’avant-poste de Brùhamarr où vous trouverez également des ressources et un indice sur la position de Gorm.

Tuez les ennemis et vous trouverez une autre lettre sur un massacreur.

Partez vers le nord-ouest de cet avant-poste et vous trouverez en chemin l’avant-poste de Hvallgrof. Attention, celui-ci sera rempli de soldats d’élite, avant de vous y rendre, retournez au village initial pour vous acheter un arc et une pièce d’équipement pour votre armure pour blesser vos ennemis à distance et éviter de foncer dans le tas.

Une fois l’avant-poste nettoyé, il ne vous restera qu’à continuer vers le nord-ouest pour trouver la position de Gorm.

Dirigez-vous vers la zone que nous vous avons dévoilé ci-dessous pour atteindre le campement de Narfljot. Entrez dans le campement par une grotte, matérialisée sur votre boussole par un icône d’escalier.

Assassiner Gorm

Grimpez à l’échelle pour débarquer en plein milieu du camp. Tuez les ennemis présents aux alentours.

Gorm sera présent au fond du camp. Choisissez l’approche discrète ou pas, à vous de décider. Une fois à proximité, Gorm sera entouré par deux soldats d’élite. Le combat contre le fils de Kjotve ne sera pas un combat de boss, il possèdera une plus grand barre de vie mais rien à voir avec un combat de boss.

Après la mort de Gorm, la quête de Chasseur de bêtes se terminera. Vous débloquerez la suite : Repas de chasse.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.