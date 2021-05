Après les premières quêtes qui serviront essentiellement de tutoriel dans Biomutant, vous allez pouvoir affronter le premier Mangemonde grâce à la quête Gizmo. Préparez vos meilleures armes et affutez-les bien, le combat risque d’être long !

Le recyclopédiste

Suivez votre marqueur de quête pour vous approcher au maximum de Gizmo. Vous finirez par atteindre les murs d’enceintes du Parkatchou. Pour y accéder, vous allez devoir suivre les murailles afin de découvrir l’entrée. Elle se situera au niveau du wagon bleu.

Une fois arrivé sur place, vous allez faire face à de nombreux ennemis. Attaquez-les et prenez garde aux plus gros monstres, qui n’hésiteront pas à vous charger. Evitez le corps à corps avec le Boum-bélier et n’arrêtez pas de lui tirer dessus. Esquivez lors de ses charges.

Une fois tous les ennemis tués, dirigez-vous en direction du marqueur de quête pour tomber sur une porte fermée. Forcez-la en interagissant avec elle. Une fois à l’intérieur, vous allez devoir vous occuper de l’ennemi, affairé au niveau de la bombe. Une fois l’ennemi éliminé, désamorcez la bombe.

Vous dirigerez la bombe automatiquement vers une autre porte afin de la détruire et de pouvoir discuter avec Gizmo. Prenez le monte-charge.

Le choix ci-dessous vous permettra d’améliorer votre karma, soit du côté des ténèbres soit du côté de la lumière :

« Je veux me venger » améliorera votre jauge de ténèbres

« Il est temps pour moi de pardonner » améliorera votre jauge de lumière

Récupération de Casscasse

Une fois la discussion avec Gizmo terminée, vous allez pouvoir entrer dans la première Zonemorte. Attention, dans cette zone, vous allez devoir faire vite car votre taux d’oxygène diminuera au fur et à mesure du temps resté dans la zone.

Si vous tardez trop, vous mourrez. Heureusement, certains bâtiments de cette zone vous permettront de respirer un bon coup avant d’y retourner. Pour accéder à cette zone, descendez les escaliers et ouvrez le portail. Une fois dans la zone, foncez vers la grotte en face de vous.

Montez à l’étage de la maison puis traversez via la corde en équilibre jusqu’au niveau du camion. Récupérez le premier objet sur la gauche puis partez dans le bâtiment face au camion. Faites vite en gardant un œil sur votre jauge d’oxygène.

Traversez via les morceaux d’asphalte et dirigez-vous vers la Kaiss de Mekton.

Revenez ensuite sur vos pas pour retourner voir Gizmo afin de lui donner les ressources.

Moug sait tout

Une fois le Mekton accessible, montez dessus et dirigez-vous dans la Zonemorte. En étant dans le méca, vous n’aurez pas le problème d’hypoxie, vous pourrez évoluer en toute liberté.

Suivez le marqueur d’objectif pour atteindre la planque de Moug. Vous devrez pomper une nappe de pétrole sur le chemin afin de libérer la route. Une fois à proximité du camp de Moug, descendez du Mekton et grimpez via les prises d’escalade afin de déclencher une discussion.

Remontez sur votre Mekton afin de trouver la grotte des scouipes en suivant le marqueur. Une fois à l’entrée de la grotte, pompez la flaque de pétrole puis éliminez les premiers ennemis. Vous pouvez tirer ou frapper au corps à corps.

Une fois au niveau du premier objet à récupérer, descendez de votre méca puis ramassez-le. Passez ensuite par la porte non loin de là puis entrez dans le monte-charge.

Une fois en bas, évitez à tout prix le pétrole et grimpez sur le camion afin d’en libérer son contenu, histoire de pouvoir accéder aux étages supérieurs. Vous aurez droit à une petite séquence de QTE.

Une fois sur place, vous n’aurez qu’à attraper les 5 scouipes qui se répartiront dans les deux pièces. Pas de difficulté particulière, il vous suffira d’être assez proche pour les attraper avec votre filet.

Récupérez ensuite l’arme dans le casier, remontez via un monte-charge puis récupérez l’arme au corps à corps.

Retournez voir Gizmo une fois tout le matériel terminé pour pouvoir continuer la quête et vaincre le premier Mangemonde.

Vaincre le Mangemonde de l’Ouest

Approchez du Gigapouf en suivant le marqueur de quête. Une fois à 400 mètres environ de ce dernier, vous devrez sauter au niveau d’une Zonemorte et invoquer rapidement votre Mekton.

Il vous suffira ensuite d’atteindre l’entrée de la zone et le combat avec Mangemonde de l’Ouest débutera.

Nous allons vous décrire ci-dessous les différentes phases du Gigapouf ainsi que ses diverses attaques avec, bien entendu, la meilleure façon pour les éviter :

Première phase (>2/3 de la jauge de vie) : nous vous conseillons de rester à distance tout le long et de ne pas attaquer au corps à corps (valable pour les trois phases) Le Gigapouf commencera par vous envoyer des flammes dans votre direction, qui resteront figées dans une direction. Il vous suffira de rester à distance et de les esquiver. Il pourra également vous attaquer avec sa langue si vous restez trop proche ou si vous restez immobile face à lui. Restez toujours en mouvement.

Avant chacune des phases, le Gigapouf se mettre hors de portée et deviendra invulnérable. Il vous lancera durant quelques secondes des rochers, qu’il faudra esquiver. Il redescendra ensuite et ouvrira sa bouche : lancez-lui vos scouipes à l’intérieur de cette dernière puis l’affaiblir. Vous pourrez ensuite attraper sa langue pour le blesser encore un peu plus.

Deuxième phase (<2/3 de la jauge de vie) Le Gigapouf obtiendra une nouvelle attaque : équipé d’un lasso électrique, il tentera de vous frapper avec. Lorsqu’il s’apprête à frapper, esquivez pour éviter l’attaque.

Troisième et dernière phase : Le monstre vous gobera tout cru et vous allez devoir le détruire de l’intérieur. Une fois dans l’estomac, grimpez rapidement via les points d’escalade pour atteindre le coeur et n’arrêtez pas de tirer sur ce dernier. Effectuez ces manœuvres autant de fois que nécessaires. Attention à ne pas rester trop longtemps dans l’estomac sous peine de finir expulsé par le monstre par un orifice bien peu glorieux, ce qui signifiera votre mort.

Le Mangemonde de l’Ouest mourra une fois sa jauge de vie à zéro, après avoir tiré suffisamment sur son coeur. Retournez ensuite parler à Gizmo pour mettre un terme à cette quête.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.