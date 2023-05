Village Piaf (Babil du village Piaf)

Ce point se situe au Nord-ouest d’Hyrule sur votre carte. Il s’agit d’une zone enneigée alors prévoyez des plats à base de piments ou de potions pour résister au froid. Vous pourrez acheter des vêtements chauds dans une des boutiques du village Piaf. En vous dirigeant vers le marqueur, vous devriez facilement atteindre La Gazette des bois qui est un ancien relais. C’est à partir de là que commence votre aventure au village des Piafs. Pour arriver jusqu’au village, il va d’abord falloir atteindre une plateforme, mais malheureusement vous constatez que le pont est détruit. Utilisez un fagot de bois et un silex pour allumer un feu près du pont et jetez une Pomme de pin d’Hyrule pour créer un énorme vent ascendant et planer jusqu’à votre destination.

Suivez le chemin avec les différents ponts de bois pour arriver au Village Piaf. Grimpez tout en haut du village pour atteindre Babil et ses parents. Vous comprenez alors que la tempête de neige n’est pas naturelle et est créée par un mystérieux cataclysme dans les cieux.

A partir de là, planez jusqu’aux 2 grands feux comme indiqué par Teba afin d’atteindre Harfor au chalet. C’est ici que commence officiellement la quête Babil, du village Piaf. Dirigez-vous ensuite vers la droite des feux pour atteindre le chalet et parler à Harfor. Il vous demande de retrouver Babil qui est parti chercher des vivres.

Il se trouve dans la grotte du pic sud d’Hébra au nord-est. Afin de mieux vous repérer, on vous conseille d’activer la tour d’observation de la zone. Grimpez les deux échelles et avancez sur le chemin en pente. Lorsque vous arrivez à drapeau jaune, regardez vers la gauche pour voir le grand feu à l’entrée de la grotte (voir la carte ci-dessous pour une indication précise).

Veillez à avoir quelques Pommes de pin d’Hyrule avant d’entrer dans la grotte. Vous devez vous enfoncer dans la grotte pour retrouver Babil. Suivez le chemin jusqu’à un cul de sac. Briser la couche de glace sur le sol (en faisant une chute contrôlée ou avec vos armes) et utilisez votre paravoile pour tomber. Une fois au sol, passez un petit point d’eau et utilisez le pouvoir Infiltration pour grimper afin de tomber dans une zone avec une vent ascendant. Utilisez le paravoile pour monter et atteindre une ouverture pour continuer votre route.

Escalader jusqu’à vous faire surprendre par un ennemi. Un peu plus loin vous voyez une feu de camp éteint au milieu d’un point d’eau. Allumez un feu à l’aide des silex présent juste à côté et jeter une Pomme de pin d’Hyrule pour créer un énorme vent qui vous servira à monter.

Passez dans l’ouverture et continuez votre chemin jusqu’à tomber sur Ghipa. Babil est de nouveau parti plus loin. Il vous indique qu’il s’est rendu au cèdre solitaire afin de tuer des monstres volants. Rendez-vous au point indiqué sur la carte ci-dessous en utilisant notamment le pouvoir infiltration pour atteindre Babil. Le pauvre petit s’est fait voler son arc par un monstre volant. C’est l’occasion de vous initier au pouvoir de Babil qui vous permet de puissantes rafales de vent.

Pour tuer le monstre volant, utilisez le pouvoir de l’Amalgame flèche + Oeil de chauve-souris afin de battre facilement le monstre. Une fois son arc retrouvé, de nouveaux monstres viennent vous prendre en chasse mais cette fois, Babil est avec vous pour vous aider au combat. Une fois terminé, une vision indique la présence de Zelda dans les nuages.

Vous devez donc vous diriger vers le ciel pour entrer dans celui-ci. Pour cela, dirigez-vous vers le nouveau marqueur en utilisant les rafales de Babil pour plus d’aisance. N’oubliez pas non plus votre pouvoir Infiltration qui vous aidera à atteindre le sommet de la montagne indiqué par le marqueur. A partir d’ici, vous trouvez Ehong qui indique le début de votre parcours dans les plateformes volantes pour atteindre le nuage.

Utilisez les rafales et Infiltration pour atteindre la plateforme ayant une longue tour au-dessus d’elle. Utilisez Infiltration pour grimper un grand coup et atteindre les îles de la voie des cieux. Après une nouvelle vision de Babil, utilisez la voile au-dessus du bateau pour planer et continuer votre chemin. N’oubliez pas de faire le sanctuaire sur le chemin pour vous téléporter au cas où.

La suite ne devrait pas vous poser de problème. Il suffit d’utiliser les rafales pour planer, de battre quelques ennemis sur le chemin puis empiler des blocs afin de pouvoir utiliser votre Infiltration. Il vous faut d’ailleurs user de cette technique dans une zone avec 3 blocs et une tour ayant des stalactites de glaces sur la partie inférieure. Une fois en haut, vous pouvez planer vers la suite.

Là encore, le chemin est plutôt clair, mais vous avez cette-fois ci droit à de nouveaux bateaux qui vous permettent de vous propulser dans les airs. Avancer jusqu’à atteindre un trou en hauteur bloqué par des rochers. Utilisez une arme Amalgame avec une pierre ou une flèche lié à une fleur bombe pour vous en débarrasser. Cela vous permet de rebondir sur la voile et d’aller plus haut comme dirait Tina Arena.

Avancez et utilisez la chute contrôlée pour détruire la couche de glace et rebondir sur la voile. Bondissez et planez de bateau en bateau jusqu’à atteindre un petit refuge. Profitez-en pour faire le plein de plats grâce aux poissons et aux champignons tout autour.

Continuez votre chemin jusqu’à atteindre un gros groupe d’ennemis. Juste après, un grand pont vous permet de passer mais préparez-vous à courir vite à sauter car celui-ci s’effondre sous votre passage. Vous arrivez ensuite dans une zone avec des matériaux à assembler. Collez deux plaques de métal puis placez les deux ballons dessus. Prenez ensuite le lance-flamme encastré dans la neige et placez-le sur la structure avec la bouche vers le haut. Placez-vous sur l’embarcation et tapez le lance-flamme pour atteindre la plateforme en hauteur avec une tour au-dessus. Utilisez l’Infiltration pour grimper de nouveau.

Entrez dans le sanctuaire pour enregistrer le point de téléportation et préparez-vous à une ascension vertigineuse. Ici, il faut passer uniquement de bâteau en bâteau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour grimper tout en tournant autour du nuage. Une fois au sommet, dirigez-vous vers l’oeil de la tempête pour entrer dans le nuage. Vous voici dans le Temple du vent, l’Arche céleste légendaire.

Le Temple du vent

Le trou du temple ne veut pas s’ouvrir, il vous faut alors trouver les 5 mécanismes pour débloquer l’accès et accéder à ce qui provoque la tempête de neige permanente. Voici donc l’emplacement des 5 mécanismes et comment les atteindre :

Mécanisme 01

Partez au nord depuis le panneau de contrôle pour trouver deux portes, une à gauche contenant un coffre et une à droite où se trouve le premier mécanisme. Utilisez votre emprise pour prendre une stalactite de glace et collez-là sur le levier cassé afin d’ouvrir la porte. Une fois à l’intérieur, utilisez la rafale de Babis pour activer le mécanisme.

Mécanisme 02

Toujours vers le nord par rapport au panneau de contrôle. Utilisez le vent ascendant pour monter très haut et atteindre le toit de la structure. Utilisez ensuite votre Emprise pour ouvrir l’une des deux portes.

Effectuez une chute contrôlée pour esquiver les lasers rouges. Vous trouverez ainsi une ouverture avec le deuxième mécanisme à activer grâce à Babil.

Mécanisme 03

Maintenant, il va falloir passer en dessous du bateau pour atteindre les autres mécanismes. Sautez par-dessus bord en faisant attention aux canons et rentrez dans l’ouverture indiquée sur l’image ci-dessous. Une fois à l’intérieur, tournez à droite et passez le trou entouré de glace à l’aide de la rafale de Babil.

Vous verrez plus loin une salle avec un ennemi en son centre. Tuez-le et grimpez à l’aide d’Infiltration pour atteindre la salle suivante. Avancez jusqu’à tomber sur un mécanisme près d’une échelle. Pour l’activer, coller 3 débris rocheux situés non pour créer un moulin artificiel. Utilisez ensuite la rafale de Babil pour faire tourner le moulin et ouvrir la porte menant au troisième mécanisme.

Mécanisme 04

Retournez au tour entouré de glace du mécanisme précédent. Vous verrez une petite ouverture en bas à gauche. Utilisez votre paravoile pour l’atteindre. Le mécanisme se trouve juste-là.

Mécanisme 05

Pour le dernier mécanisme, il va falloir passer de l’autre côté du bateau. Comme l’indique l’image ci-dessous, vous verrez une ouverture bloquée par des stalactites. Dirigez-vous par-là et détruisez-les en frappant dessus. Tournez à droite et utilisez le pouvoir Rétrospective pour inverser le sens de rotation et grimper.

Plus loin, vous constatez qu’il manque une partie du mécanisme qui active les rouages. Utilisez votre emprise pour prendre une stalactite (assez longue) et la coller entre les deux parties pour la réparer. La porte est ouverte, il ne vous reste plus qu’à lancer une dernière rafale.

Vous avez désormais activé tous les mécanismes, bravo. Maintenant, c’est l’heure de la bataille finale de ce donjon avec le combat de boss.

Boss Temple du Vent – Glagayla

Utilisez le panneau de contrôle pour ouvrir le trou. Le terrible Glagayla vous attendait et amorce un gros combat aérien qui ne devrait pas vous poser de problème.

Conseils : Pour ne pas trop galérer durant ce combat, on vous conseille d’avoir un bon stock de plats ou potions résistant au froid si vous n’avez pas de tenues anti-froid. Bien entendu, des plats basiques qui vous permettront de regagner des cœurs sont aussi à préconiser. Il est également très important d’avoir un bon stock de flèche, ce qui rendra le combat extrêmement simple.

Partie 1

Glagayla est composé de trois parties circulaires recouvertes par une carapace de glace. Le combat n’est pas très difficile, il faut juste être patient et esquiver les attaques en ligne droite grâce à la rafale de Babil. Il y a trois cas de figure où le monstre est vulnérable :

Lorsqu’il vole au-dessus de vous, vous avez l’une de ses carapaces qui disparaît. Utilisez le paravoile pour affecter une chute contrôlée ou bien utilisez vos flèches deux fois en profitant de l’effet de ralenti.

L’autre méthode consiste à faire en sorte de vous placer en-dessous de sa trajectoire pour viser ses points faibles en dessous de son corps

Lorsqu’il effectue une attaque ascendante, utilisez la rafale de Babil pour ne pas rester dans la trajectoire et utilisez vos flèches avec l’effet de ralenti au bon timing sur les points faibles recouverts de glace.

Veillez toutefois à être très proche de ses points faibles avant de les viser sous peine de tirer vos flèches dans le vide.

Partie 2

Rebelote, il faut de nouveau briser ses points faibles, mais cette-fois-ci, il faut esquiver ses énormes tornades. Pour cela veillez à utiliser la rafale de Babil au bon moment car il y a un temps de recharge à respecter. Malgré tout, la tâche ne se révèle pas trop difficile si vous utilisez les techniques précédentes qui sont toujours valables ici.

Félicitations, vous avez vaincu Glagayla. Vous obtenez donc un réceptacle de cœur et le pouvoir de Babil qui vous permet d’activer les rafales quand bon vous semble. Le Village Piaf est sauvé du froid et cela marque la fin de la quête Babil du Village Piaf.