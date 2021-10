Maintenant que vous avez accès aux Champs et au symbole d’Adira, il va falloir retrouver les reliques nécessaires à la libération de son esprit. Sortez de la tour. Allez parler à Hana, l’amie d’Adira, près d’un bœuf pris dans de la corruption. Celle-ci vous demande de le libérer en purifiant trois zones corrompues au sein des Champs. Elles se situent au puits ancien, à la tour de guet et à la grange de Rufus. Ainsi démarre véritablement le deuxième chapitre de Kena: Bridge of Spirits.

Ranimez le bœuf d’Hana et Adira

Purifiez le puits ancien

Commencez par aller au sud, au puits ancien, en faisant un léger détour afin de récupérer un Chapeau de Rot dans un coffre, caché par un bloc. Vous retrouvez Hana, qui vous conseille d’utiliser les gravats pour escalader la tour.

Faites léviter le tas du milieu, tirez sur le cristal bleu du bloc rectangulaire et hissez-vous grâce à la fleur d’accroche. Brisez rapidement l’autre tas de gravats au sol avec une bombe et traversez afin de récupérer un Chapeau de Rot dans un coffre.

Faites demi-tour, réactionnez les gravats du milieu si besoin, et brisez un autre tas placé sous une structure de bois. Un Rot vous y attend. Allez cette fois en direction de la tour afin de poursuivre.

Continuez en fouillant un petit peu partout pour récupérer des cristaux jusqu’à une nouvelle zone contenant des gravats. Remarquez le rebord au fond à gauche. Allez-y et méditez sur le point au bord du vide pour augmenter votre santé maximum.

Revenez et éclairez les cristaux bleus de chaque côté de la zone en leur envoyant une bombe puis en tirant une flèche en leur centre une fois dévoilé. Ensuite, grimpez au niveau supérieur en faisant léviter des gravats et par l’intermédiaire d’une fleur d’accroche.

Vous voilà près du dernier cristal. Faites la même chose que pour les deux autres, ce qui a pour effet d’illuminer le socle magique en bas. Positionnez-vous dessus et effectuez un écho de bouclier. Un escalier en colimaçon se révèle alors sous vos pieds.

Empruntez-le et laissez-vous tomber. Un combat s’engage. Au départ, seuls des petits ennemis vous embêteront, puis un double épéiste viendra corser les débats. Utilisez votre bouclier et votre jauge de courage avec soin, en l’étourdissant et en lui assénant des coups de marteau de Rot. À la fin du combat, purifiez le bulbe puis allez récupérez le Rot caché dans une stèle dans un coin de la salle. Avancez.

Vous débarquez dans une voie sans issue. Tournez-vous sur la gauche et visez la petite goutte bleue brillante au plafond. En tombant, elle révélera une Larme de Forêt.

Envoyez vos Rot dessus et combattez avec votre créature les adversaires qui apparaissent autour d’elle. Purifiez ensuite le bulbe afin d’ouvrir la porte juste à côté de vous. Constituez un pont grâce à votre bombe et réassemblez vos Rot grâce à la Larme pour aller assainir le sanctuaire de fleurs croisé un peu plus tôt.

Reprenez votre route jusqu’à devoir sauter sur un rebord. Traversez le vide et laissez-vous tomber. Quelques phalènes viendront vous embêter.

Activez les gravats grâce à votre bombe, tirez sur le cristal bleu de la plateforme de gauche et purifiez successivement trois petits bulbes rouges. Exécutez cette action rapidement car le temps sur les blocs en lévitation est, comme d’habitude, limité. Une fois les trois sources de corruption assainies, purifiez désormais le gros bulbe, libérant ainsi le puits ancien.

Réactivez les plateformes pour avancer. Près d’une flamme bleue, interagissez avec Triangle. Suivez la lueur orange et enfilez votre masque devant le symbole lumineux. Après la courte cinématique, repartez sur le chemin et traversez grâce aux fleurs d’accroche. Contournez l’ascenseur et collectez un Rot dans un coin.

Prenez ensuite l’élévateur. Avancez jusqu’à un nouveau combat contre des adversaires au corps-à-corps et d’autres à distance, comme les phalènes.

À la fin de l’affrontement, activez les plateformes au sol pour atteindre le sommet de la maison détruite. Sur la deuxième, visez les cristaux des autres blocs activables un peu plus loin et visez la fleur d’accroche. Vous trouverez un Rot dans un coffre. De nouveau près de la tour, partez cette fois vers le nord-est en direction de la tour de guet.

Purifiez la tour de guet

Rapidement, vous aurez à vous battre contre un Kappa accompagnés de sbires. Comme pour votre premier contact avec celui-ci, étourdissez-le avec vos Rot avant de penser à le frapper. Vous pouvez aussi lui envoyer des flèches ainsi qu’une bombe bien placée si vous le souhaitez.

À l’issue de l’affrontement, allez dénicher une goutte dans un seau puis ramenez-la au centre de la précédente zone de combat afin de faire renaître une Larme de Forêt.

La tour de guet peut maintenant être purifiée. Seulement, la crevasse vous séparant de cet objectif vous empêche de faire passer votre créature composée de Rot. Contournez par la droite en assainissant votre chemin jusqu’à faire pousser une deuxième Larme de Forêt dans la zone.

Soulevez les gravats devant vous avec une bombe puis purifiez le reste de corruption avec votre créature. Il ne reste plus qu’à faire léviter un autre tas de gravats jusqu’au sommet de la tour de guet. Rejoignez le bulbe via les fleurs d’accroche, puis purifiez enfin la tour. Avant de partir, effectuez un écho de bouclier sur la marque au sol. Détruisez les cibles une à une et intégrez un Rot de plus à votre escouade.

Purifiez la grange de Rufus

Depuis la tour, vous distinguez la grange de Rufus, le dernier point à sauver de la corruption parmi les objectifs en cours. Rejoignez-la donc.

Vous approchez d’un petit lac corrompu. Ciblez l’interrupteur bleu à l’arc pour faire tourner une cabine. Accrochez-vous à elle dès que vous le pouvez puis laissez la cabine faire le tour jusqu’à pouvoir sauter en face de votre position de départ. Ouvrez le coffre qui contient un Rot.

Faites demi-tour et refaites tourner la cabine puis sautez vers le chemin restant. Un autre coffre vous attend sur la gauche. Montez ensuite les escaliers. Une vague d’ennemis va essayer de vous stopper, dont des petits insectes kamikaze encore jamais croisé auparavant. Faites les exploser en étant suffisamment à distance, puis éliminez les autres grâce à votre arc et vos bombes.

Dès que le calme est revenu, ordonnez à vos Rot de déplacer un tonneau au plus près de la marche située devant vous. Montez sur celui-ci, puis faites rapprocher un autre tonneau jusqu’à vous.

Sans que vos Rot ne le relâchent, sautez dessus et indiquez à vos petits compagnons d’emmener le tonneau jusqu’à la corniche au coin de la pièce. Grimpez puis laissez-vous tomber en contrebas. Un combat se lance au bout de quelques pas.

Prenez garde immédiatement au point d’apparition des insectes explosifs histoire d’être tranquille pour la suite de l’affrontement. Après l’épéiste et les deux lanceurs d’explosifs défaits, le chevalier de vignes apparaît, équipé d’un bouclier et d’un fouet. L’ennemi est plutôt lent, mais sa défense est coriace et et son fouet redoutable. Il s’en sert notamment pour vous immobiliser en enchaînant une frappe au bouclier.

Visez ses cristaux jaunes, utilisez vos Rot pour l’étourdir (attention il se débat violemment) ou pour infliger des coups de marteau. Lorsque vous êtes à court de courage, le combo bombe-flèche s’avère plutôt efficace. Soignez-vous si besoin et s’il vous reste du courage, puis purifiez le bulbe dès que votre combat se termine.

Faites un petit tour de la zone pour récupérer un peu de karma et de cristaux. Vous pouvez même faire renaître une Larme de la Forêt en actionnant un tas de gravats dans un coin, puis en tirant une flèche au cœur d’un cristal bleu sur un des blocs en lévitation. Ramenez la goutte à son emplacement originel et arrosez les champs grâce à votre créature.

Avant de sortir de la grange, un autre tas de gravats attire votre attention. Elevez-le puis montez vers le toit. Progressez jusqu’à trouver un nouveau Rot. Le bœuf est désormais prêt à se laver de toute corruption.

Dirigez-vous alors vers la tour. En quittant la grange par la grande porte, vous distinguerez un sanctuaire de fleurs maudit. La Larme de Forêt précédente vous permettra de l’assainir.

Arrivé jusqu’au bœuf, libérez le bulbe et réveillez la créature magique en lui lançant une bombe. Vous avez désormais ranimé Rufus et récupéré la première relique d’Adira.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.